Taxa pe stâlp 2025. Noua taxă pe construcţii speciale, introdusă de la 1 ianuarie 2025, continuă să genereze dezbateri intense în mediul de afaceri şi la nivel guvernamental.

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a precizat că taxa a fost adoptată în ultimele zile ale anului trecut, fără o consultare amplă, dar acum se află într-un proces detaliat de analiză şi consultare cu toate industriile afectate.

Conform declaraţiilor ministrului, echipa sa se întâlneşte zilnic cu reprezentanţii sectoarelor economice vizate, pentru a definitiva reglementările ce urmează a fi anunţate în ultima săptămână a lunii martie.

Discuţiile includ aspecte esenţiale precum baza de calcul a impozitului, perioada de aplicare şi posibile excepţii pentru anumite tipuri de construcţii speciale.

Chiar dacă este nevoie de luni de zile de discuţie, când am decis pe SGR (Sistemul Garanţie-Returnare, n.r.), toată lumea a avut timp să se pregătească. Aşa ar fi de dorit şi această taxă pe construcţiile speciale, care se află astăzi în analiză detaliată la minister.

Din partea mediului de afaceri, s-au formulat trei solicitări majore:

Ministerul analizează aceste propuneri şi urmează să ofere răspunsuri concrete în perioada următoare.

Această taxă a fost inclusă în Ordonanţa de Urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, cunoscută sub numele de „Ordonanţa trenuleţ”, care prevede aplicarea unui impozit de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior.

Printre cei afectaţi se numără şi clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice care nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri.

Taxa pe stâlp 2025. Grupul OMV Petrom estimează un impact financiar semnificativ al noii taxe, cu costuri de ordinul zecilor de milioane de euro pentru anul 2025. Potrivit raportului financiar transmis Bursei de Valori Bucureşti, compania a subliniat lipsa de claritate privind aplicarea taxei, ceea ce face dificilă o estimare exactă a impactului.

Directorul financiar al OMV Petrom, Alina Popa, a criticat procesul de implementare a taxei, subliniind că aceasta a fost introdusă fără o consultare reală şi afectează stabilitatea şi predictibilitatea fiscală necesare pentru derularea investiţiilor.

“Este foarte dificil să estimăm din acest impozit, datorită faptului că sunt multe neclarități în ceea ce privește aplicabilitatea acestui impozit, care este baza de impozitare și așa mai departe.

De aceea, nu putem spune la acest moment nici referitor la Arpechim și nici la alte elemente. Ministerul de Finanțe a anunțat că va începe un proces de consultare și sigur că vom participa în acest proces împreună cu asociațiile care reprezintă industria noastră și vom încerca să clarificăm toate elementele necesare.

România are proiecte majore în desfășurare și trebuie găsit un echilibru între nevoile pe termen scurt de taxe și impozite și oportunitățile pe termen lung pe care le aduc investițiile acestea majore. Noi am anunțat cel mai intens program investițional din istoria noastră și sigur că întotdeauna investițiile au în spate un calcul economic. Orice proiect de investiție are un calcul economic, iar în acest calcul economic taxarea joacă un rol deosebit de important.

Astfel, ca regulă generală, cu cât taxarea este mai mare, cu atât investițiile sunt defavorizate. Avem nevoie de un cadru fiscal și de reglementare stabil, predictibil și competitiv pentru a realiza acest plan de investiții. Cu siguranță, introducerea impozitului pe construcții nu este un exemplu pentru un astfel de cadru, mai ales că s-a desfășurat și fără un proces de consultare real.”