Pensionarii sunt obligați să plătească. Nimeni nu scapă. Trebuie să plătească impozit

Pensionarii trebuie să plătească impozit! Presa din Anglia prezintă mai jos cazul unui cetățean britanic, pensionat din 2021, care și-a cumpărat o casă de vacanță în Malaga, alături de soția sa, și pe care o vizitează de două sau trei ori pe an. El s-a trezit că HMRC i-a ”înhățat” un impozit de 57.000 lire sterline de la pensie, deși plătește impozit și în Spania.

Iată ce a declarat el pentru site-ul birminghammail:

„Pe măsură ce timpul a trecut, am început să petrecem mai mult timp în Spania, dar pentru a ne conforma regulilor fiscale, am fost întotdeauna atenți să nu petrecem mai mult de 183 de zile în țară într-un anumit an. În 2023, am aplicat pentru a deveni rezident fiscal al Spaniei. Însemna că trebuia să depun declarații fiscale în Spania și nu voi mai fi obligat să respect regula celor 183 de zile. De atunci, plătesc impozit de aproximativ 20.000 de euro pe an autorităților spaniole și am primit certificatul de rezidență spaniolă vara trecută”.

Pensionarul spune că, în timp ce locuiește in Spania, a primit venituri din două pensii din Marea Britanie, care se ridică la aproximativ 90.000 de lire sterline pe an.

”Furnizorii mei de pensii deduc impozitul din Marea Britanie din venitul meu, dar plătesc și impozite autorităților spaniole pentru același venit, așa că am fost impozitat de două ori din 2023”, adaugă el.