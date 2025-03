Ministrul Finanțelor, Barna Tanczos, a declarat marți, în cadrul conferinței PRIA Finance for Keys Business Sectors, că România trebuie să își reducă deficitul bugetar, care a ajuns la un nivel rar întâlnit în Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, până în 2031, deficitul va fi readus la 3%, conform angajamentului luat față de Comisia Europeană.

Oficialul a explicat că bugetul pe 2025 a fost aprobat la începutul lunii februarie, iar acum se află în etapa de implementare. El a subliniat că este necesară o gestionare mai strictă a cheltuielilor pentru a asigura stabilitatea economică pe termen lung. În acest sens, ministerul monitorizează atent modul în care ordonatorii principali de credite respectă plafoanele lunare și trimestriale.

Tanczos a menționat că România trebuie să reducă deficitul nu doar din obligație față de Comisia Europeană, ci și pentru a menține echilibrul macroeconomic și sustenabilitatea bugetară. În opinia sa, acest proces este esențial pentru stabilitatea pe termen lung a economiei.

Un alt obiectiv major pentru 2025 este îmbunătățirea colectării veniturilor la buget. Ministrul Finanțelor a explicat că ANAF și Autoritatea Vamală Română sunt responsabile pentru eficientizarea procesului de colectare a taxelor, prin digitalizarea și automatizarea procedurilor.

Barna Tanczos a subliniat că strategia ministerului nu se bazează pe efectuarea unor controale repetate asupra acelorași companii, ci pe extinderea bazei de colectare a veniturilor. El a explicat că autoritățile fiscale trebuie să reducă evaziunea și să asigure o aplicare uniformă a regulilor pentru toate companiile, astfel încât să nu se creeze dezechilibre în mediul de afaceri.

În ceea ce privește măsurile de sprijin pentru mediul de afaceri, ministrul a precizat că programele Start-Up Nation, Investalim și Construct Plus vor continua, iar fondurile necesare pentru acestea au fost deja alocate.

Barna Tanczos a menționat că, în domeniul economiei circulare, se va acorda o atenție deosebită finanțării fabricilor de reciclare, proiecte care au întâmpinat blocaje în ultimii ani. El a explicat că ministerul a asigurat credite de angajament pentru aceste programe și că plățile vor începe în 2025, continuând și în anii următori.

„Important este că mergem mai departe cu programele de susţinere pentru mediul economic, programele lansate de Ministerul Economiei, de exemplu Start-Up Nation, Construct Plus, la Ministerul Agriculturii, Investalim.

Apropo de economia circulară, ar trebui să mergem mai departe şi cu acele finanţări pentru fabricile de reciclare care de ani de zile s-au împotmolit şi au fost prelungite de nu ştiu câte ori şi nu sunt nici astăzi finalizate.

Încă o dată, nu Ministerul Finanţelor se ocupă de fiecare, ci se ocupă ministerele de resort. Ceea ce am făcut noi, am asigurat credite de angajament pentru acele programe unde au stat luni de zile sau chiar un an de zile fără semnarea contractelor şi acolo am creat posibilitatea semnării contractelor pentru Ministerul Economiei, de exemplu.

Am asigurat şi pentru 2025 o sumă suficient de mare ca să înceapă plăţile către companiile care au câştigat acele proiecte şi pe un program multianual şi în 2026, şi în 2027, să putem continua şi Start-Up Nation şi să putem finaliza şi Construct Plus şi celelalte programe”, a subliniat ministrul de resort Barna Tanczos.