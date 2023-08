Tatăl Robertei a făcut noi declarații în urma accidentului care a șocat o țară întreagă. Acesta a spus că întreaga familie este de-a dreptul spulberată după ce a pierdut un copil din cauza lui Vlad Pascu, șoferul de 19 ani care s-a urcat drogat la volan.

De asemenea, acesta a spus că și-ar fi dorit ca sicriul să fie deschis, astfel încât să își poată lua adio de la fiica lui. Potrivit informațiilor oferite de tatăl Robertei, întreaga familie se uită la o fotografie și plânge.

Și-a luat permis de conducere. Eu sunt șofer profesionist, nu a vrut să învețe de la mine, a învățat singură. Picta, schița tot ce vedea, a fost un copil cuminte. Am vorbit cu ea la telefon, se simțea în vocea ei, abia aștepta să mă întorc. (…) Mi-aș fi dorit ca după accidentul ăsta să am sicriul deschis ca să ne putem lua adio de la ea, sicriul e sigilat, ne uităm la o fotografie și plângem ca proștii”, a spus tatăl Robertei, conform România TV .

De asemenea, tatăl Robertei a dezmințit declarația avocatei șoferului drogat și a subliniat că nu au fost contactați de nimeni după accidentul de la 2 Mai.

„După ce mi-am văzut copilul schilodit, am văzut declarația avocatei. Am văzut declarația că familia băiatului ar fi încercat să ia legătură cu noi. Așa ceva nu s-a întâmplat. La fel și polițiștii. Nu ne-au sunat. Am aflat de la un verișor, mama lui e sora soției. Nu ne-a căutat nimeni nici măcar poliția, doamna aceea cu ochelarii mari vorbește din calendar. Eu îmi însoțesc copilul pe ultimul drum, pe noi personal nu ne-a contactat nimeni, nu am nevoie de nimic de la oameni aceștia”, a mai spus tatăl Robertei.