Apar noi detalii despre accidentul de la 2 Mai. Darius Dumitru Bârzan este unul dintre tinerii care făceau parte din grupul în care un tânăr șofer din București, în vârstă de 19 ani, a intrat cu mașina weekend-ul trecut.

El a oferit noi detalii cu privire la tragicul accident, în urma căruia au decedat doi tineri – Roberta și Sebastian.

Acesta a mai povestit că pe partea carosabilă existau două benzi – una pe pe stânga și una pe dreapta. Darius Dumitru Bârzan a mai declarat, la România TV, că pe banda din dreapta exista un marcaj continuu pe care șoferii nu ar fi avut cum să îl depășească, în mod normal.

Tânărul a continuat prin a mai spune că grupul era răsfirat și că șoferul a intrat în ei cu o viteză foarte mare.

Nu în ultimul rând, el a ținut să menționeze că niciunul dintre ei nu se aflau pe partea carosabilă. Precizările acestea vin în contextul în care a apărut o astfel de animație grafică în spațiul public.

”S-a vehiculat prin presă, printr-o animație grafică, faptul că noi am stat pe partea carosabilă, însă noi am stat după marcajul continuu care se afla pe partea dreptă, care practic nu putea fi încălcat de conducătorii auto. Noi am stat cât mai pe dreapta posibil ca să evităm o tragedie, dar din păcate nu am putut”, a mai spus el.