Cel mai recent episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a scos la lumină un capitol dureros, păstrat timp de decenii într-o tăcere apăsătoare, din biografia Doinei Ruști. Cunoscută drept una dintre cele mai apreciate prozatoare române contemporane, autoarea a rememorat, cu emoție nedisimulată, crima rămasă neelucidată a tatălui său, ucis pe când ea avea doar 11 ani, scrie Gândul.ro.

Tatăl Doinei Ruști a fost omorât la vârsta de 35 de ani, iar nici astăzi autorii nu au fost identificați. Drama avea să fie amplificată de momentul necropsiei, la care copilul de atunci a asistat, într-un spital din Craiova.

Doina Ruști a răspuns deschis, evocând amintiri dureroase, dar şi momentul-cheie al unei revelaţii personale:

„Sigur că da, a fost o perioadă lungă de confuzie până mi‑am găsit drumul şi dintre lucrurile care m‑au ajutat, dintre întâmplările esenţiale, face parte una pe care am şi povestit‑o în Ferenike şi anume întâlnirea mea cu un căldărar. A contat foarte mult întâlnirea respectivă. Eram (…) în căutarea criminalului, căutam martori şi găsisem nişte căldărari, posibil martori ai crimei. Şi am ajuns, în sfârşit, să le dăm de urmă, pentru că se plimbau din loc în loc, şi am stat cu ei de vorbă. Bineînţeles că erau reticenţi, nimeni n‑avea chef să se bage în mizerie şi într‑o crimă care era a Sistemului şi, stând acolo, mi‑a spus un lucru pe care l‑am ţinut minte tot restul vieţii. În timp ce ceilalţi vorbeau despre crimă, el s‑a apropiat de mine şi mi‑a zis… «Şi acum, mătălică, ce o să faci? O să îi cauţi pe criminalii lu’ tăticul tău sau o să‑ţi vezi de viaţă mai departe?». Asta mi‑a spus acel căldărar şi lucrul ăsta mi l‑am amintit după aceea, periodic în viaţă, şi mi‑am dat seama că îmi pusese întrebarea asta pentru că ar fi vrut ca eu să iau doar partea a doua a întrebării lui şi aşa am şi făcut”.