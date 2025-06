Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a tras un semnal de alarmă privind gestionarea fondurilor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Pentru zona de investiții , avem, pe de-o parte, partea de proiecte care au fost în continuare agreate, să le punem pe componenta de grant, ca să luăm toți banii nerambursabili. Vom avea probabil o renegociere a PNRR, vom muta toate proiectele bune pe granturi. Vom avea un sistem de monitorizare extrem de strict. Pe proiectele care nu au progres fizic am stabilit ca ministerele să vină cu un stadiu de implementare” a explicat Pîlaru.

În cadrul unei conferințe recente, acesta a evidențiat că modul în care au fost împărțite proiectele mari a generat o situație problematică, comparabilă cu „un mare balon de săpun”.

Pentru a maximiza numărul proiectelor incluse, investițiile majore au fost fragmentate artificial, ceea ce a condus la dificultăți serioase în implementare.

Ministrul a subliniat că această practică a dus la angajamente bugetare în valoare mult mai mare decât disponibilul real, inclusiv o supracontractare de peste 130%.

Astfel, România se confruntă cu un deficit fiscal ridicat și o dificultate sporită în finalizarea investițiilor, în condițiile în care multe dintre ele au progres minim sau chiar inexistent.

„Pe cei 28, 5 miliarde de euro alocați pe PNRR s-a construit un mare balon de săpun. Mai întâi, ca să băgăm cât mai multe în PNRR s-au fracționat proiecte majore, de exemplu autostrăzi. Ca să băgăm toate autostrăzile. În loc sa zic că se finanțează autostrada A7 integral din PNRR, am pus că se finanțează jumătate din PNRR sau într-o anumită proporție și jumătate din fonduri naționale, ca să încapă și A8 și alte lucruri. Făcând acest lucru fracționat, practic ai niște angajamente bugetare pe bani naționali, pe care România îi are și nu îi are, cu deficit bugetar 9,3%. S-a făcut și o supracontractare de 130%. În jurul PNRR, există contracte de finanțare promise de 47,4 miliarde de euro”, a mai spus ministrul.