Dronele trebuie să devină vârful de lance al apărării europene, avertizează comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, care cere mobilizarea unei „armate de milioane de drone” pentru a face față unei posibile agresiuni ruse. Declarațiile sale, lansate înaintea Consiliului European de joi, trag un semnal de alarmă strategic și impun liderilor UE o reevaluare urgentă a priorităților în domeniul apărării.

Potrivit lui Kubilius, informațiile militare sugerează că Rusia şi-ar putea intensifica pregătirile şi chiar lansa un atac împotriva unei ţări NATO în următorii cinci ani.

El a avertizat că, dacă președintele Vladimir Putin ar da undă verde unei ofensive, țara vizată s‑ar confrunta cu o forță „călită în luptă” şi echipată cu „milioane de drone”.

Războiul din Ucraina a redefinit pe deplin rolul dronelor pe câmpul de luptă. Unitățile ucrainene de drone sunt responsabile de aproximativ 80% din pierderile suferite de Rusia pe front, demonstrând avantajele unei tehnologii ieftine şi adaptabile.

Kubilius a adus şi exemple concrete din Lituania, ţara sa natală şi fostă republică sovietică. „Dacă Ucraina are nevoie de patru milioane de drone pentru un front de 1.200 km, Lituania, cu o graniţă de circa 900 km cu Rusia şi Belarus, ar avea nevoie de aproximativ trei milioane de drone pe an, în cazul izbucnirii unui conflict. Aceasta este scala provocării”.

Comisarul european avertizează că acumularea de stocuri masive de drone este insuficientă şi chiar riscantă, deoarece evoluțiile tehnologice fac echipamentele rapid depășite.

