Un grup de lucru din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) a emis pe 10 octombrie o recomandare care indică etanolul ca posibil agent toxic. Documentul menționează inclusiv riscuri de afectare a fătului în timpul sarcinii, aspect ce ar putea duce la restricționarea folosirii sale în produse biocide, potrivit publicației Financial Times.

Experții din cadrul Comitetului pentru produse biocide vor analiza această propunere în perioada 25–28 noiembrie, iar dacă verdictul va confirma riscurile, Comisia Europeană ar putea impune eliminarea treptată a etanolului din formulele dezinfectanților utilizați în UE.

Decizia ar avea un impact major asupra industriei farmaceutice, alimentare și medicale, în condițiile în care produsele pe bază de alcool sunt utilizate zilnic în spitale, fabrici, școli și gospodării. Etanolul este inclus de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pe lista medicamentelor esențiale încă din anii ’90.

Cercetătorii în sănătate publică trag un semnal de alarmă privind consecințele unei astfel de interdicții. Alexandra Peters, specialist la Universitatea din Geneva, a declarat pentru Financial Times că spitalele ar fi primele afectate.

Ea a explicat că infecțiile asociate actului medical ucid anual mai multe persoane la nivel mondial decât malaria, tuberculoza și SIDA la un loc, iar etanolul joacă un rol crucial în prevenirea acestora. Potrivit datelor citate, dezinfectanții pe bază de alcool previn aproximativ 16 milioane de infecții pe an.

„Igiena mâinilor, în special cu ajutorul unui dezinfectant pe bază de alcool, previne 16 milioane de infecții pe an la nivel mondial.”, a declarat Alexandra Peters. „Impactul asupra spitalelor va fi uriaș”, a avertizat ea, adăugând că alternativele precum izopropanolul sunt mai toxice și mai agresive pentru piele.

Ea a reamintit că, înainte de introducerea dezinfectanților moderni, asistentele medicale petreceau până la 30 de minute din fiecare oră de operație spălându-se manual pe mâini, ceea ce făcea imposibilă menținerea eficienței în blocurile operatorii.

Industria produselor de igienă contestă datele care stau la baza raportului ECHA. Nicole Vaini, director în cadrul Asociației Internaționale pentru Săpunuri, Detergenți și Produse de Igienă, a afirmat că nu există studii științifice directe care să arate efecte dăunătoare ale etanolului asupra organismului.

„Nu există studii disponibile privind etanolul în sine, iar singurele date referitoare la oameni provin din studii care arată efectele consumului de băuturi alcoolice asupra sănătății”, a explicat Vaini.

Dacă experții europeni confirmă propunerea de reclasificare, Comisia Europeană ar putea iniția o perioadă de consultare publică, urmată de un calendar de eliminare graduală a etanolului din produsele biocide. Până atunci, substanța rămâne aprobată și utilizată fără restricții în toate statele membre.