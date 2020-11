„Ne-am respectat cuvântul dat cetăţenilor. Am depus aceste demisii, asigurându-ne astfel că pe viitor nu vom beneficia de acele pensii speciale pe care le-am criticat ani de-a rândul. Şi am fost primii în Parlament care am venit cu un proiect de lege privind eliminarea pensiilor speciale. (…) Ce s-a întâmplat interesant, însă, după acest gest, a fost reacţia celorlalte partide – mult zbucium, mult freamăt, multă zvârcolire, ca şi cum gestul nostru ar fi afectat mandatele lor şi pensiile lor speciale. Nu, nu afectează pensiile lor speciale”, a declarat deputatul USR.

Dacă nu ai un mandat complet, nu poţi beneficia de aceste pensii speciale

El a adăugat că ar fi fost normal ca şi alţi parlamentari care susţin că vor eliminarea pensiilor speciale să-şi dea demisia. „De unde acest freamăt, acest zbucium din partea lor? Este simplu, din faptul că se vedeau obligaţi să recurgă la un gest asemănător. Era normal ca toţi cei care pretindeau că nu sunt de acord cu aceste pensii speciale şi nu le doresc să-şi dea demisiile având în vedere că încă nu am reuşit abrogarea pensiilor speciale. În loc să facă lucrul ăsta, iată, au criticat şi au aruncat în spaţiul public tot felul de fake news-uri cum că demisiile nu ar fi valabile şi sunt perfect valabile. Se poate lua act în Parlamentul României oricând de aceste demisii, ele operează cu data de 18 decembrie, pentru că şi o zi lipsă dintr-un mandat are drept consecinţă imposibilitatea de a beneficia de aceste pensii speciale. Dacă nu ai un mandat complet, nu poţi beneficia de aceste pensii speciale”, a spus Stelian Ion.

,,Să nu mai avem pensii speciale”

Potrivit acestuia, USR nu va renunţa în viitoarea legislatură la proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale, acesta fiind din 2017 „în sertarele” Parlamentului. „Vrem o Românie fără hoţie, o Românie fără pensii speciale, fără imunităţi parlamentare şi fără penali în funcţii publice. O Românie fără hoţie i-a supărat iar foarte tare pe unii, suficient de tare încât să formuleze şi acţiuni în instanţă, pentru că s-au considerat discriminaţi. (…) Am fost primii care am depus în această legislatură, din 2017, un proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale. Acest proiect de lege este în sertarele Parlamentului şi PSD-ul, în special, dar şi alte partide care fac un joc dublu au făcut în aşa fel încât acest proiect să nu fie votat. Din 6 decembrie, începând cu noua legislatură, vom depune eforturi astfel încât acest proiect să devină o realitate şi să nu mai avem pensii speciale, nici pentru parlamentari, nici pentru aleşii locali, avem un proiect inclusiv pentru aleşii locali, nici pentru celelalte categorii. Iar acolo unde din punct de vedere constituţional există anumite impedimente să formulăm astfel încât legea să treacă de filtrul Curţii Constituţionale”, a declarat deputatul USR, Stelian Ion.