În pofida instituirii stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina, autoritățile din Republica Moldova dau asigurări că alimentarea cu energie electrică a populației nu este pusă în pericol. Întreprinderea de Stat Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice, anunță că, în prezent, nu se iau în calcul deconectări sau restricții pentru consumatorii finali.

Potrivit instituției, Sistemul Electroenergetic Național funcționează în condiții normale, fiind supravegheat permanent, iar circulația energiei electrice este gestionată conform regulilor operaționale și mecanismelor de securitate energetică aflate în vigoare. Moldelectrica menține o colaborare constantă atât cu operatorii de sistem din regiune, cât și cu autoritățile responsabile, pentru a garanta stabilitatea și siguranța rețelelor de transport.

„Sistemul Electroenergetic Național funcționează în parametri normali, fiind monitorizat în regim continuu, iar fluxurile de energie electrică sunt gestionate conform procedurilor operaționale și mecanismelor de securitate energetică în vigoare. Î.S. „Moldelectrica” menține o coordonare permanentă cu operatorii de sistem din regiune, precum și cu autoritățile competente, pentru a asigura stabilitatea și fiabilitatea funcționării rețelelor electrice de transport. Totodată, având în vedere evoluțiile din regiune și necesitatea menținerii echilibrului dintre producere și consum, îndemnăm consumatorii de energie electrică să adopte un comportament responsabil și să utilizeze energia electrică în mod rațional, în special în orele de vârf de consum, pentru a contribui la reducerea solicitării sistemului electroenergetic”, arată compania.

În același timp, în contextul evoluțiilor regionale și al necesității păstrării unui echilibru între producerea și consumul de energie, compania face apel la responsabilitatea consumatorilor, recomandând utilizarea rațională a energiei electrice, mai ales în intervalele cu consum ridicat. Un astfel de comportament poate contribui la reducerea presiunii asupra sistemului electroenergetic.

Moldelectrica precizează că dispune de planuri de continuitate și scenarii operaționale pentru situații excepționale, fiind pregătită să intervină rapid pentru prevenirea sau limitarea eventualelor riscuri legate de siguranța alimentării cu energie electrică.