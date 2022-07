Spania va introduce, temporar, taxe pe bănci şi companiile din energie. Această măsură este menită să genereze venituri de aproximativ şapte miliarde de euro în 2023-2024. Sumele vor ajuta la finanţarea politicilor destinate să îi ajute pe spanioli să facă faţă creşterii preţurilor la energie şi inflaţiei.

Acțiunile avute în vedere de autoritățile spaniole au fost anunțate, marţi, de premierul Pedro Sanchez.

Guvernul de la Madrid se aşteaptă să strângă două miliarde de euro pe an în 2023 şi 2024 de pe urma unei taxe impuse pe profiturile excepţionale generate de companiile de utilităţi în acest an şi anul viitor. În paralel, o taxă pe instituţiile financiare ar urma să aducă venituri suplimentare de 1,5 miliarde de euro pe an. Aceste detalii au fost oferite de premierul Pedro Sanchez, într-un discurs susținut în Parlament.

Acţiunile băncilor spaniole au înregistrat scăderi puternice

Imediat după aceste declaraţii acţiunile băncilor spaniole au înregistrat scăderi puternice, în frunte cu titlurile CaixaBank care au scăzut cu 9%, a susținut Reuters.

„Trebuie să împărţim în mod corect povara acestei crize, nu cum s-a întâmplat la precedenta criză, când povara a căzut pe cei mai vulnerabili”, a spus Sanchez.

El a apreciat că inflaţia, cauzată în mare parte de invazia rusească în Ucraina, este cea mai mare provocare pentru Spania. Acest fenomen a fost comparat de premierul spaniol cu o boală care sărăceşte pe toată lumea, în special categoriile cele mai vulnerabile.

Măsuri anticriză anunțate de premierul spaniol Pedro Sanchez

Premierul Spaniei a mai anunţat majorarea cu 100 de euro pe lună a burselor pentru elevii de peste 16 ani care primesc deja burse. O altă măsură vizează și acordarea a unui număr mai mare de bilete de tren gratuite pentru călătorii pentru trenurile suburbane şi pe distanţe medii în perioada cuprinsă între luna septembrie şi sfârşitul lunii decembrie.

Pedro Sanchez a mai spus, marţi, în discursul său în Parlament, că a dat undă verde unui plan de dezvoltare imobiliară care prevede construcţia a 12.000 de locuinţe în Madrid. Aceste măsuri se adaugă altor iniţiative cu o valoare de nouă miliarde de euro anunţate de Pedro Sanchez în urmă cu două săptâmâni, într-un moment în care creşterea costurilor vieţii îi afectează popularitatea.

În total, costurile măsurilor anticriză anunţat în acest an de autorităţile spaniole se ridică la 15 miliarde de euro.