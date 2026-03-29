Partidul Social Democrat se află într-un moment de decizie strategică, după ce liderul formațiunii Sorin Grindeanu a confirmat că sunt analizate mai multe scenarii politice, inclusiv posibilitatea unor alegeri anticipate în România.

Deși această variantă este considerată dificil de realizat din cauza prevederilor constituționale, Grindeanu a subliniat că nu poate fi exclusă complet, mai ales în contextul unor posibile schimbări la nivelul Guvernului.

„Tot timpul există acest scenariu în momentul în care ai schimbări de Guvern. Este mai greu realizabil în România din cauza prevederilor constituționale. Mai greu se aplică sau ajungi la alegeri anticipate, dar evident, tot timpul este acolo un scenariu care poate să se întâmple. Sigur, cu șanse foarte mici, dar este și acest scenariu”, a declarat Sorin Grindeanu, la Brăila.

În interiorul partidului sunt discutate trei direcții principale:

menținerea actualei formule de guvernare,

trecerea în opoziție,

reconfigurarea coaliției aflate la putere.

„Până să ies din sală, le-am spus cele 3 scenarii. Al treilea scenariu este păstrarea coaliției dar reașezarea lucrurilor în interiorul coaliției. Fiecare din aceste variante este cu plus și cu minus. Dacă rămânem în varianta de până acum, vorbim de stabilitate, de lucruri care plac unora. Stabilitate există și Coreea de Nord, dar nu există prosperitate. Să ai stabilitate doar de dragul stabilității, dar viața românilor să fie tot mai rea, nu e un argument ca să rămânem în coaliție. Nu își are sensul. Am văzut în Bulgaria, în ultimii 3-4 ani, că au fost 8 sau nouă rânduri de alegeri. Iar ratingul de țară al Bulgariei este mai bun decât al României (…) În sală n-a fost nici măcar un vorbitor care să spună că vor să mai continuăm în coaliție. Nici măcar unul care sa spună, ‘dom’le, hai să rămânem cum suntem acum'”, a răspuns liderul PSD.

Decizia finală urmează să fie luată la finalul lunii aprilie, într-un vot intern considerat esențial pentru viitorul politic al PSD și al actualei guvernări.

Varianta de „reconfigurare” a coaliției ar putea include modificări semnificative la nivel executiv, inclusiv o eventuală schimbare a premierului Ilie Bolojan, dar și ajustări în structura politică a alianței de guvernare.

În același timp, relațiile tensionate dintre PSD și Uniunea Salvați România rămân un factor important în negocierile politice, influențând posibilele scenarii de colaborare sau restructurare guvernamentală.

Deși discutat public, scenariul alegerilor anticipate este considerat de Sorin Grindeanu drept unul cu șanse reduse de materializare. Totuși, el rămâne prezent în ecuația politică, în special în situația unor blocaje guvernamentale sau schimbări majore în coaliția de guvernare.