Marcel Ciolacu aruncă săgeți către USR: „Schemele financiare ies la iveală. Vedem cum e făcută o suveică între ei”

Așadar, președintele PSD a subliniat că nu este în luptă cu DNA, însă a subliniat că speră ca parchetul anticorupţie să investigheze și cheltuielile realizate de miniștrii USR. Potrivit celor spuse de Marcel Ciolacu, aici ar putea apărea probleme.

„Sorin Grindeanu a reziliat un contract al Egis pentru studii pe Craiova-Lugoj. Au ieșit și au țipat, dar știți în cat timp trebuia sa facă acel studiu? În patru ani. În orice tara civilizata în patru ani faci si execuția. Nu mai cer nimănui sa ancheteze, dar știm care sunt legăturile. În cazul ala cu Belina, de care tot țipau, s-a achitat. Am vorbit cu doamna Sevil Shhaideh azi la telefon și era fericita pana la lacrimi ca s-a făcut dreptate.

Cunosc anumite detalii, am comunicat in aceasta perioada cu doamna Shhaideh si cu domnul Gâdea. Nu sunt într-o lupta cu DNA, nu am comentat niciodată vreo decizie. Nu era suficient ca e Clotilde primar, deși stima toți cum s-au furat voturile. Vedem toate schemele financiare si ies toate la vedere in acest moment, cum e făcută o suveică intre ei, vorbim de zeci de milioane. Cum se întâmpla ca toate astea sunt numai pe unde au fost USR-iștii. Va dăți seama dacă stăteau patru ani?”, a spus președintele PSD.

Ce se va întâmpla la alegerile din 2024?

Totodată, liderul social democrat a vorbit și despre alegerile din 2024, explicând că ar vrea ca social democrații să rămână într-o coaliție, dar nu la nivelul candidaților la președinție.

„În primul rand, dacă ar fi asa simpla politica, sa decidem noi… AU mai vrut unii prin sufragerii. Lucrurile sunt mai complicate, romanii ne dau mandatele sau ne trimit la putere sau în opoziție. Cu siguranță la anul în mai se va face rocada de premier, vom vedea ce decizie vom lua. În acest moment eu sunt propunerea, dar vom vedea ce se întâmpla.

Din cate știu eu, în ultimii opt ani frecventa de premier a fost cam unu pe an. Acum avem un acord politic, dacă nu se mai respecta e exclus sa renunțăm la funcția de premier. În rest eu îmi doresc și sunt convins ca aceasta alianța este cea mai buna soluție pentru România. Parlament cu majoritate larga, guvern eficient, dar sa vedem cum vor vota romanii. Dar nu va ascund ca eu cred ca aceste doua mari partide ar trebui sa facă alianța și ni mandatul următor. Dacă se rupe aceasta coaliție eu nu vad alta soluție decât anticipate.

Primele alegeri vor fi europarlamentare, acolo va spun sigur ca PSD și PNL vor candida pe liste separate. Apoi vom vedea. E vorba de doua partide mari si nu simt oportunitatea de a avea un candidat unic pentru președinție. Apoi urmează parlamentarele”, a completat Marcel Ciolacu.