Jucătoarea spaniolă de tenis Carla Suarez Navarro, care a declarat forfait pentru US Open din motive medicale, a anunţat marţi că a fost diagnosticată cu limfomul Hodgkin şi va face chimioterapie şase luni, transmite AFP, conform Agerpres.

Simona Halep s-a declarat șocată la aflarea veștii și i-a transmis prietenei sale un mesaj de încurajare.

„Carla. Sunt atât de şocată şi tristă să citesc această ştire. Mă gândesc la tine şi ştiu că o persoană puternică şi specială ca tine poate trece prin asta. Multe sărutări, Simo”, a scris Simona Halep, pe Twitter.

Cele două jucătoare de tenis sunt prietene, de multe ori antrenându-se împreună la turnee.

„Bună ziua tuturor, vreau să vă informez că în urmă cu câteva zile medicii m-au diagnosticat cu un limfom. Un limfom Hodgkin pentru care este nevoie de şase luni de chimioterapie”, a declarat jucătoarea de 31 de ani într-un video postat pe contul său de Twitter, în care ea apare aşezată pe un pat de spital.

„Mă simt bine, sunt liniştită şi sunt pregătită să înfrunt ceea ce mă aşteaptă. Vă salut pe toţi”, a adăugat ea.

Acest video este însoţit însă de un text mai grav. „Trebuie să înfrunt o realitate grea. Trebuie s-o accept şi să încerc să merg mai departe urmând sfaturile medicilor. (…) Răbdarea şi încrederea în mine m-au ghidat toată cariera mea. Nu este adversarul cel mai uşor de înfruntat”, a scris jucătoarea.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. 💪🏻💪🏻

Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh

— Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) September 1, 2020