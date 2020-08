Ion Țiriac, cel mai bogat om din România, a vorbit despre decizia Simonei Halep de a renunța la US Open și despre actualul program din lumea tenisului, care, după cum spune Țiriac, s-a bulversat. Miliardarul a vorbit și despre parcursul lui Halep de la Praga, despre șansele ei la Roland Garros, dar și despre relația pe care o are cu aceasta și viitorul ei în circuit, scrie gsp.ro.

Ce spune Țiriac despre Simona Halep

„Trebuie să spun bravo! I-am și spus bravo! Nu a jucat nici pe departe cel mai bun tenis, dar, la fel ca întotdeauna la ea, capul e mai tare decât picioarele. A stat acolo și a câștigat un titlu. Ea n-a jucat extraordinar la Praga, dar Halep e Halep, n-ai ce să-i faci”, a spus Țiriac despre câștigarea turneului de la Praga.

Halep îl consideră un inamic

„Era ridicol să spui că merge să se antreneze 3-5 zile la US Open, apoi să revină din nou pe zgură. Tot programul la tenis s-a bulversat. Foarte rar o sfătuiesc pe Halep. Eu îi spun ce face și, în special, ce nu face. Eu nu cred că Halep mă consideră un fan de-ai ei. Halep mă consideră un inamic. O întreb: «De ce nu mi-ai dat telefon după ce ai terminat?». Iar ea îmi spune: «Domnule Țiriac, îmi era teamă să nu mă bateți prin telefon!». Încă un turneu de pregătire i-ar fi făcut tare bine, mai avea nevoie de câteva meciuri. Halep are șanse oricând, oriunde, oricum. Nu știu unde s-o trimit să mai joace un turneu. La Roma, ea deja va intra în fricțiuni cu cele mai bune. Ei îi trebuie meciuri în care să învârtească mingea, iar când greșește, să știe de ce greșește.

Țiriac, despre retragerea lui Halep

„Frumos ar fi ca tenisul să nu se termine după Halep. Ea e o jucătoare care poate să mai joace cu posibilitățile ei, nu atât fizice, cât morale, încă cinci-șase ani buni de zile. Atenție! Halep e o jucătoare diversă. E profesionistă în teren, dar în afara lui este o ființă, o femeie normală. Își vede de familie, își vede de distracție. E viața ei, nimeni nu poate s-o influențeze. N-aș vrea să se termine tenisul după Halep. Halep s-a format la 14-15 ani. Atunci, dacă ea punea mai mult accent pe pregătirea fizică, ar fi fost mult mai solidă. E o fată extraordinar de rapidă, cu un talent deosebit, însă fizicul ei nu rezistă atât cât îi rezistă capul. Voința o duce mult mai departe decât fizicul”, a mai declarat miliardarul român pentru gsp.ro.