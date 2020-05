Ioana Mihaela Neacşu, fost inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), a semnalat aspecte extrem de importante, în contextul în care Evaluarea Națională se apropie, iar România e în plină criză medicală din cauza noului coronavirus, scrie DC News.

Probleme chiar și la nivelul Capitalei

„Fiecare dintre variantele luate în discuție comportă argumente pro și contra. Fără doar și poate, o soluție perfectă în cazul de față nu există. Eu cred că trebuie aleasă varianta care reprezintă cel mai mic risc la adresa stării de sănătate a copiilor”, a spus Ioana Mihaela Neacşu. „Trebuie să reușim să împletim necesitatea de a-i proteja cu exigențele unei selecții cât mai corecte cu privire la examene, finalizarea clasei a VIII-a, respectiv admiterea la liceu. Evaluarea Națională, deși este un examen, în cele din urmă, are un caracter de concurs, pentru că, pe baza rezultatelor, corelate cu cele din gimnaziu, se face admiterea la liceu. Cred că este necesar ca această selecție să fie cât mai aproape de adevăr. Din acest punct de vedere, într-adevăr, cea mai bună soluție este susținerea unui examen, însă ridică câteva probleme concrete cu care ne confruntăm la nivelul Capitalei”.

Nu există săli de clasă pentru toți

”Cu siguranță, vă spun că există unități de învățământ, atât la nivel gimnazial, cât și la nivel liceal, care nu au capacitatea de cuprindere a propriilor absolvenți în sălile lor de clasă, ceea ce ar presupune că ar trebui utilizate și alte spații. De exemplu, în cazul Bacalaureatului, spațiile din școlile gimnaziale și invers. Totodată, o asemenea repartizare a elevilor, astfel încât să fie respectată distanța socială necesară, presupune creșterea numărului de cadre didactice implicate în cadrul comisiilor pentru examene. Prin urmare, eu întreb: Vom reuși, în București, să asigurăm resursa umană necesară pentru a acoperi toate spațiile în care se vor desfășura examenele?”, spune fostul inspector școlar general.

Resurse pedagogice insuficiente

”Nu este un secret pentru nimeni că, în ultimii ani, am avut dificultăți în a asigura resursa umană necesară desfășurării examenelor în condiții normale, nu în condiții de pandemie. Mai departe, acest proces de examen scris presupune a aduce 100, 200 de absolvenți. Acele măsuri obligatorii de testare, în sensul de a le fi luată temperatura, de a le asigura circuitul, unii intră printr-o parte, alții prin altă parte… Mi se pare foarte riscant. Am discutat cu mulți părinți ai căror copii sunt în clasa a VIII-a și a XII-a. Cei mai mulți dintre cei cu care am discutat sunt foarte sceptici, fără a avea pretenția că acesta reprezintă un sondaj. Știu că Ministerul a făcut referire la un sondaj în care majoritatea părinților s-a pronunțat în favoarea unui examen scris. Dar, totodată, aflu că peste 80 la sută dintre respondenții acelui chestionar nu au copii în clasa VIII-a și a XII-a. Deci, cu alte cuvinte, nu erau direct implicați”, a explicat Ioana Neacşu.

Sănătate sau note?

„Este foarte dificil de spus care este modalitatea ideală. Ce pot eu să vă spun este că orice om rezonabil și de bun simț ar trebui să aibă ca prioritate starea de sănătate a copilului. Mai ridic și o altă problemă. Acei copii care sunt în carantină, sunt infectați, sau sunt în izolare, care provin din familii care au persoane deja confirmate cu virusul… cu acești copii ce vom face? Ministerul spune că se va face o procedură specială. În ce sens specială? Există copii școlarizați la domiciliu, școlarizați în spital. Ei cum vor da aceste examene? Din păcate, în acest moment, metodologia nu acoperă toate situațiile. Având în vedere că timpul rămas până la susținerea examenelor este foarte scurt, sunt multe lucruri de lămurit. Îmi pare rău să o spun, însă Ministerul a elaborat un ordin publicat în Monitorul Oficial săptămâna trecută privind organizarea concursurilor pentru funcțiile din învățământ: inspector general, inspector general adjunct. Aceasta este prioritatea momentului?!”, a mai spus Neacșu.

Care este adevărata prioritate?

„Lucrurile cred că trebuie mult mai bine explicate. Și fără alte preocupări de ocupat funcții în sistemul de educație la acest moment. Sunt două luni de când copiii stau acasă, încercăm să facem învățare online. Nu știu în ce măsură funcționează ea peste tot, nici la nivelul Bucureștiului. Sunt atâția copii care nu au resursele tehnologice necesare, profesorii nu au avut instruire specifică în acest domeniu. Practic, suntem la un început de drum. Încercăm să facem cât mai bine și cât mai eficient. Dar nu la fel de bine se întâmplă peste tot. Trebuie să acceptăm aceste realități. Haideți să ne preocupăm de învățarea online, de încheierea situațiilor școlare a elevilor, de organizarea examenelor. Mai sunt examene și pentru profesori, vobim de titularizarea în învățământ, susținerea examenelor de definitivare. Sunt atâtea lucruri rămase în suspensie, însă, în schimb, Ministerul publică în regim de urgență și cu prioritate ordinul de ocupare a funcțiilor în sistem”, opinează Neacșu.

Echivalarea, o soluție

„Eu pledez pentru a adopta un sistem de evaluare finală care să prezinte cele mai mici riscuri și să nu expună copiii și adolescenții în cauză. Cred că s-ar putea gândi și o variantă în care să se echivaleze media de la Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureat cu rezultatele la anumite discipline, cu anumite ponderi bineînțeles. Majoritatea părinților își dorește o procedură de echivalare a rezultatelor din gimnaziu. S-ar putea gândi un sistem prin care să fie luate în calcul mediile la Limba și Literatura Română și matematică, să zicem clasele a VII-a și a VIII-a, care să echivaleze notele de la Evaluarea Națională, acordându-le o pondere de 80 la sută, iar 20 la sută să acordăm ca pondere pentru media generală a claselor V-VIII. Și se facem bineînțeles o medie ponderată. Cred că este un sistem destul de echitabil și echilibrat, care nu dezavantajeză nici pe departe copiii buni, însă îi scutește pe toți de un stres al examenului susținut cu masca la gură timp de două, trei ore și îi va pune sub o anumită protecție.”

Elevii și relaxarea

„Pe 15 mai, odată cu încetarea stării de urgență, tinerii, copiii vor ieși pe stradă. Avem garanția că nu ne vom confrunta cu o recrudescență a fenomenului de coronavirus? Știm noi ce se va întâmpla? Ați văzut experiența altor țări, care au relaxat măsurile, după care s-a constatat că fenomenul e din nou în creștere. Dacă aceste examene s-ar fi dat imediat după încetarea stării de urgență, riscul era mai mic”, a conchis Ioana Neacşu.