Sistemul de Garanţie-Returnare, lansat la finalul anului 2023, a devenit unul dintre cele mai importante proiecte de economie circulară implementate la nivel naţional. Vicepremierul Tanczos Barna a anunţat, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că România a ajuns la o rată de returnare de peste 90% în ultimele două luni – un nivel comparabil cu cel al statelor care au implementat de mai mult timp sisteme similare.

„Peste 90% rată de returnare a ambalajelor în ultimele două luni, resurse care se întorc în economie, un mediu mai curat şi un proiect cu care ne mândrim la nivel european – este performanţa pe care o atinge astăzi Sistemul de Garanţie-Returnare, aflat în pragul a doi ani de funcţionare. A fost o muncă de echipă, cu discuţii intense, perspective diferite şi multe provocări la început, pe care le-am depăşit împreună – cu RetuRO, producătorii, retailerii şi autorităţile”, a transmis Tanczos Barna.

SGR presupune ca românii să primească 0,50 lei pentru fiecare ambalaj returnat – sticle, PET-uri sau doze de aluminiu –, o măsură care a dus la creşterea gradului de colectare şi reciclare a deşeurilor. Prin implementarea sistemului, România s-a aliniat la standardele europene privind gestionarea ambalajelor şi reducerea poluării.

Vicepremierul a subliniat că rezultatele obţinute sunt dovada unei colaborări eficiente între mediul privat şi cel public, dar şi a implicării consumatorilor care au înţeles beneficiile returnării ambalajelor.

Obiectiv: dezvoltarea şi consolidarea sistemului

La evenimentul aniversar dedicat celor doi ani de funcţionare ai SGR, Tanczos Barna a afirmat că următorul pas este consolidarea sistemului şi protejarea mecanismelor care deja funcţionează eficient.

„Mulţumesc pentru diploma de excelenţă – ea îi onorează pe toţi cei care au contribuit la acest proiect. Felicitări tuturor, continuăm împreună! În 2026, România va găzdui Conferinţa Europeană la nivel înalt despre SGR — o ocazie de a evidenţia rezultatele noastre şi de a împărtăşi bune practici”, a adăugat oficialul.

Potrivit vicepremierului, România va găzdui în 2026 Conferinţa Europeană dedicată sistemelor de garanţie-returnare, eveniment care va reuni experţi şi oficiali din statele membre ale Uniunii Europene. Ocazia va permite prezentarea rezultatelor obţinute şi schimbul de bune practici între ţările care aplică politici de reciclare similare.

Sistemul gestionat de RetuRO devine, astfel, un exemplu de eficienţă şi colaborare între autorităţi, industrie şi consumatori, contribuind la transformarea României într-un actor activ în tranziţia europeană către economia verde.