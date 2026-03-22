Simulările sunt organizate conform reglementărilor Ministerului Educației, într-un cadru care pune accent pe echitate, control și transparență. Elevii trebuie să respecte toate regulile privind accesul și desfășurarea probelor, orice abatere putând duce la sancțiuni.

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 08:30, iar elevii sunt așezați în bănci în ordine alfabetică. Probele scrise încep la ora 09:00, iar timpul de lucru este de 180 de minute, calculat din momentul în care subiectele au fost distribuite complet în sală.

La începutul probei, candidații trebuie să completeze datele personale în colțul din dreapta sus al foii tipizate. Răspunsurile se redactează începând cu pagina a doua a lucrării. Cei care termină mai devreme pot preda lucrarea și pot părăsi sala doar după ce a trecut cel puțin o oră de la începerea probei.

În situații obiective, cum ar fi incidente tehnice sau reluarea probei la decizia comisiei, durata poate fi prelungită cu maximum o oră, conform procedurilor oficiale.

Regulile privind obiectele permise sunt foarte stricte. Elevii nu pot intra în sală cu ghiozdane, rucsacuri, poșete sau alte obiecte similare. Acestea trebuie lăsate într-un spațiu special stabilit de comisie. Refuzul de a respecta această regulă duce la nepermiterea accesului în examen.

De asemenea, candidații nu au voie să dețină asupra lor materiale care ar putea ajuta la rezolvarea subiectelor. Sunt interzise manualele, cărțile, dicționarele, culegerile, notițele sau orice alte însemnări.

Regulamentul interzice și dispozitivele electronice. Elevii nu pot avea telefoane mobile, căști audio, dispozitive conectate la internet sau orice mijloace de comunicare. Nu este permisă nici comunicarea între candidați sau cu exteriorul și nici schimbul de foi sau ciorne.

Orice încălcare a acestor reguli este considerată tentativă de fraudă. Elevii prinși cu astfel de materiale sau dispozitive sunt eliminați din examen, chiar dacă nu le-au folosit. În plus, aceștia nu mai pot participa la probele următoare și pierd dreptul de a susține examenul în următoarele două sesiuni. Notele obținute anterior sunt anulate și nu pot fi folosite ulterior.

Rezultatele simulărilor sunt comunicate în format anonimizat, folosind coduri individuale în locul numelor. Codurile sunt distribuite elevilor la prima probă, pe bază de semnătură, astfel încât afișarea publică să nu permită identificarea directă.

Notele obținute au rol orientativ și arată nivelul de pregătire înainte de examenul oficial. În mod obișnuit, acestea nu sunt trecute în catalog, dar pot fi consemnate la cererea elevului sau a părintelui.

După publicarea rezultatelor, fiecare unitate de învățământ analizează performanțele elevilor pentru a identifica eventualele lacune și pentru a adapta pregătirea în perioada următoare.