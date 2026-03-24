Simulare Bacalaureat 2026. Simularea se desfăşoară între 23 martie – 26 martie. Astăzi, 24 martie, va avea loc a a doua probă scrisă – simularea la proba obligatorie a profilului ales – matematică sau istorie.

Proba începe la ora 09:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 08:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului naţional de Bacalaureat sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie.

Conform calendarului oficial publicat de Ministerul Educației și Cercetării, rezultatele simulării vor fi comunicate pe 16 aprilie. Rezultatele finale ale Bacalaureatului 2026 vor fi comunicate anonim, fiecare elev fiind identificat printr-un cod individual atribuit la prima probă. Listele vor include notele obținute la fiecare disciplină, precum și mențiunile „reușit” sau „respins”, astfel, elevii își pot verifica performanțele fără ca datele personale să fie făcute publice.

2 iunie – 4 iunie: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;

4 iunie: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a;

8 iunie – 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

10 iunie – 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

11 iunie – 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

15 iunie – 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale – proba D.

29 iunie: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

30 iunie: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

2 iulie: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;

3 iulie: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

7 iulie: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00);

8 iulie – 9 iulie: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

9 iulie – 10 iulie: Soluționarea contestațiilor;

13 iulie: Afișarea rezultatelor finale.

14 iulie-21 iulie: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;

3 august – 4 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

4 august – 5 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

6 august – 7 august: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

5 august – 6 august: Evaluarea competențelor digitale – proba D.