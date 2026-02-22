Industria IT autohtonă își menține rolul strategic în economia națională, cu o contribuție de peste 7% la PIB, potrivit datelor ANIS. Evoluția confirmă expansiunea accelerată a sectorului tehnologic din ultimul deceniu și consolidarea sa ca domeniu-cheie pentru competitivitatea României.

În contrast cu performanțele industriei IT, gradul de adoptare a tehnologiilor emergente în restul economiei rămâne redus. ANIS atrage atenția că doar 5% dintre companiile active la nivel național utilizează Inteligența Artificială.

Organizația subliniază că și serviciile de cloud computing sunt insuficient exploatate, fiind implementate de sub 20% dintre firmele românești.

Un alt indicator care reflectă provocările digitalizării este nivelul competențelor digitale în rândul populației. Conform ANIS, mai puțin de o treime dintre adulți dețin competențe digitale avansate — un aspect esențial într-o economie tot mai dependentă de tehnologie.

„Deşi sectorul contribuie cu peste 7% din PIB-ul României, în ansamblul economiei naţionale doar 5% dintre companii folosesc Inteligenţa Artificială, sub 20% utilizează servicii de cloud, iar mai puţin de o treime dintre adulţi au competenţe digitale avansate. Aceste cifre definesc miza următorului deceniu pentru economia românească şi stau la baza ANIS International Summit 2026, de la Bucureşti”

După un deceniu caracterizat de ritmuri ridicate de creștere, ANIS avertizează că sectorul IT din România se apropie de un moment critic. Reprezentanții patronatului susțin că, fără o orientare clară către inovare, productivitate și valoare adăugată, avantajul competitiv acumulat ar putea fi diminuat.

Această tranziție este considerată esențială pentru menținerea relevanței României pe harta tehnologică regională și europeană.

Directoarea executivă ANIS, Corina Vasile, a evidențiat necesitatea unei schimbări de paradigmă economică:

„România trebuie să decidă dacă rămâne într-un model economic bazat pe volum şi cost, sau trece la un model bazat pe inovare. Aceasta este conversaţia pe care o aduce în prim-plan ANIS International Summit 2026: trecerea de la creştere la inovare, pentru o valoare adăugată mai mare”

Declarația reflectă preocupările industriei privind sustenabilitatea creșterii și poziționarea strategică a României în economia digitală.

ANIS International Summit 2026 va avea loc pe 12 mai 2026, la București, sub tema:

„From Scale to Innovation: Romania’s Next Competitive Edge”

Evenimentul va reuni lideri din industria IT, reprezentanți ai Guvernului și experți internaționali, urmând să fie completat de Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT.

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii este organizația reprezentativă a industriei IT din România, reunind peste 150 de companii-membre. ANIS promovează politici publice, inițiative de digitalizare și proiecte dedicate dezvoltării ecosistemului tehnologic.

Miza următorului deceniu: transformare digitală reală

Datele prezentate de ANIS evidențiază o provocare structurală: transformarea succesului industriei IT într-un motor de digitalizare pentru întreaga economie. Extinderea utilizării AI, cloud și creșterea competențelor digitale sunt considerate condiții esențiale pentru creșterea productivității și valorii adăugate.