Marcel Vela s-a născut într-o familie simplă și a plecat din casa natală după ce a fost admis la Liceul „Traian Doda“ din Caransebeş.

Ministrul de la Interne a fost nevoit să stea la internatul liceului pe toată durata studiilor, iar la învățătură nu s-a descurcat prea bine. Fostul său diriginte preciza în urmă cu ceva timp că acesta nu a fost un elev fruntaș și doar dacă se străduia reușea să ia nota 7.

Marcel Vela a trecut cu bine și de liceu, iar în anul 1982, după absolvire, acesta a decis să meargă la Facultatea de Mine, la Petroşani.

La facultate a fost ceva mai bine pentru ministrul, deoarece toată lumea îl știa, din partea bunicului său, care fusese maistru la cariera din Armeniș. De asemenea, Vela a avut şi loc de muncă asigurat, așa că s-a descurcat mai bine cu banii de această dată.

Un adevărat mister

Totuși, situația devine un mister, deoarece Marcel Vela nu a absolvit niciodată Facultatea de Mine. De asemenea, nimeni nu ştie cât a stat la facultate şi motivul pentru care ministrul a decis să plece.

Totodată, Universitatea din Petroşani a refuzat să ofere detalii despre activitatea sa universitară în Valea Jiului, precizând că „informaţiile se încadrează în aria datelor cu caracter personal“.

Pe de altă parte, în urmă cu ceva vreme, Marcel Vela explica că o situația marcantă l-ar fi făcut să renunțe la această facultate.

„Am văzut acolo un accident cu nouă morţi. Eram student în anul I, şef de grupă. Mă rog, nu am văzut efectiv, dar am auzit despre el. Am văzut nebunia, scandalul, sicriele. Şi am constatat că nu sunt făcut pentru a fi miner. În plus, era şi complicat să ajungi la Petroşani, trebuia să schimbi vreo trei autobuze, aşa că am renunţat la facultate din primul an, din semestrul II“, spunea ministrul în urmă cu ceva timp.

După ultima mișcare făcută, Marcel Vela a decis să dedice această perioadă stagiului militar, așa că a făcut armata la infanterie, la Şcoala de Ofiţeri în rezervă din Lipova.

Despre ministru, colonelul în retragere Mircea Cosor îşi aminteşte că era un copil destul de disciplinat.

„Era un copil de la ţară, instruit ca la ţară, dar mult mai disciplinat decât ceilalţi“, a spus acesta.

S-a dus la Facultate, la seral

În anul 1984, Vela s-a răzgândit din nou și s-a hotărât să dea admitere la Institutul de Subingineri de la Reşiţa.

Ministrul a reușit să intre la facultate, la seral, la specializarea „Tehnologia sudării“.

„Nu era printre vârfuri, dar s-a străduit. Ştiu că făcea naveta zilnic de la Caransebeş, cu trenul“, povesteşte Octavian Crivacucea, unul dintre profesorii săi din acea perioadă.

La scurt timp după ce a intrat la facultate, ministrul a realizat că perspectivele de carieră nu prea depășeau statutul de inginer de exploatare sau de şef de atelier, aşa că Vela a ntrat încă din facultate într-un domeniu cu perspective mai largi și s-a angajat la un birou de asigurări.

SURSĂ FOTO INQUAM/Ciprian Petcuț