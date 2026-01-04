Dintre acestea, 125.902 hectare au fost păduri de foioase, iar 38.837 hectare păduri de rășinoase. Fenomenul de uscare este asociat dezechilibrelor climatologice, iar seceta pedologică prelungită a determinat intrarea unui număr semnificativ de arbori în declin fiziologic, crescând vulnerabilitatea acestora la boli și atacuri de dăunători.

Pentru protejarea pădurilor administrate, Romsilva a implementat o serie de măsuri specifice, concentrându-se pe combaterea insectelor defoliatoare, a gândacilor de scoarță și a altor paraziți vegetali. În pădurile de foioase, lucrările de combatere a omizilor defoliatoare au fost realizate pe 7.088 hectare, în special în direcțiile silvice Giurgiu, Ialomița și Călărași. Substanța folosită a fost un insecticid biologic omologat, aplicat prin pulverizare cu ajutorul avioanelor utilitare, conform reglementărilor în vigoare.

În pădurile de rășinoase, au fost tratate 119.893 hectare pentru combaterea gândacului de scoarță (Ipidae). În cadrul acestor lucrări, au fost utilizați 41.731 arbori pentru cursă și 19.219 curse feromonale. De asemenea, pentru limitarea atacurilor, s-au aplicat măsuri suplimentare, inclusiv exploatarea și evacuarea prioritară a arborilor uscați sau doborâți de vânt.

„În primele nouă luni din 2025, 164.739 hectare au fost afectate de fenomenul de uscare, din care 125.902 hectare în păduri de foioase şi 38.837 hectare în păduri de răşinoase. Volumul total al arborilor afectaţi de uscare a fost estimat la 2.077.410 metri cubi. Fenomenul de uscare este asociat dezechilibrelor climatologice manifestate în ultimii ani. Pe fondul secetei pedologice prelungite, un număr semnificativ de arbori a intrat în declin fiziologic, devenind mai vulnerabili la atacuri de boli şi dăunători, ceea ce a accelerat procesul de uscare”, au transmis reprezentanţii Romsilva.

Pe lângă acestea, Romsilva a realizat lucrări de combatere a dăunătorilor și paraziților vegetali pe alte 3.597 hectare în plantațiile tinere de rășinoase, în culturi tinere și regenerări de cvercinee, precum și pe 408,9 hectare în pepinierele silvice. Aceste acțiuni au fost gândite pentru prevenirea răspândirii infestărilor și menținerea sănătății pădurilor pe termen lung.

„Aceste măsuri sunt extrem de importante având în vedere fenomenul de uscare”, au subliniat reprezentanţii Romsilva.

Directorul general al Romsilva, Jean Vișan, a precizat că, la inițiativa Regiei, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai Academiei Române și ai facultăților de specialitate pentru a identifica soluții împotriva fenomenului de uscare. În plus, Romsilva desfășoară cercetări împreună cu Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) pentru găsirea de metode eficiente de prevenire și combatere a acestui fenomen, cu scopul de a proteja pădurile statului și resursele forestiere ale României.