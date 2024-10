Sebastian Burduja a spus că depozitele de gaze ale României un un grad de umplere de peste 103%. De asemenea, a menționat că frigul s-a instalat în întreaga țară de mai bine de o săptămână, iar în unele orașe primăriile au început deja să distribuie agent termic în apartamente.

”Pe toate palierele sistemului energetic național suntem pregătiți. Pe partea de gaze, avem depozitele în supraplin, deci undeva la 103,29%, pe ultima raportare. Asta înseamnă că România are mai multe gaze chiar decât anul trecut înmagazinate”, a declarat el pentru RFI .

Astfel, oficialul se așteaptă să trecem de această iarnă doar cu gaz românesc.

Întrebat despre modalitățile prin care România va compensa eventualele deficituri de gaze în cazul unei ierni foarte geroase, Sebastian Burduja a menționat că România are capacitatea de a importa gaze.

Ministrul Energiei a adăugat că pe segmentul gazelor temerile sunt mai reduse, deoarece, pe baza estimărilor privind consumul și producția, împreună cu extragerea din depozite, nu ar trebui să existe probleme. Totuși, în eventualitatea în care ar fi necesare importuri, România poate continua să se aprovizioneze cu gaze din Azerbaidjan, care ajung în țară prin Turcia și Bulgaria.

”România are posibilitatea de a importa gaze. Pe segmentul de gaze, acolo am temerile cele mai mici, pentru că pe consumul estimat, respectiv producție, plus extragere din depozite, nu ar trebui să avem nici un fel de problemă. Dacă se va pune totuși problema unor importuri, putem să apelăm în continuare la gazul din Azerbaidjan, care vine prin Turcia și urcă prin Bulgaria spre România”, a spus el.