Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit despre situația stocurilor de energie electrică și gaze naturale în România, în contextul apropiatei ierni. Acesta a precizat că, deși nu va fi nevoie de importuri de gaze naturale, importurile de energie electrică ar putea fi necesare în funcție de severitatea iernii.

Burduja a explicat că România a fost net exportatoare de energie anul trecut, datorită condițiilor meteorologice favorabile – precipitații abundente și vânturi puternice. În schimb, anul acesta, situația este diferită, iar România ar putea deveni importatoare de energie.

„Anul trecut am avut apă, a plouat, anul trecut a bătut vântul mai tare decât anul ăsta. Din păcate, după 30 de ani în care România n-a investit în producția de energie, suntem la mâna vremii”, a explicat ministrul, subliniind că lipsa investițiilor în producția de energie în bandă face România vulnerabilă în fața unor condiții meteorologice mai puțin favorabile.

Cu toate acestea, ministrul Sebastian Burduja a subliniat că guvernul a atras fonduri nerambursabile în valoare de 13 miliarde de euro pentru modernizarea sistemului energetic. Printre proiectele incluse în acest plan se numără construirea de grupuri pe gaz natural, reactoare nucleare noi (inclusiv SMR-urile de la Doicești), și dezvoltarea unor capacități de stocare a energiei în baterii.

Recent, ministrul Sebastian Burduja a semnat două contracte de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), axate pe dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice și promovarea investițiilor în producția de panouri fotovoltaice.

Aceste proiecte sunt esențiale pentru echilibrarea sistemului energetic și reducerea dependenței de importuri din afara Uniunii Europene.

„Pe lângă rolul în echilibrarea sistemului, capacităţile de stocare ne permit să putem beneficia energia ieftină şi verde produsă de parcurile solare şi eoliene şi atunci când nu bate soarele sau nu bate vântul. Astfel vom avea o energie mai sigură şi mai ieftină. Astăzi am semnat primele două contracte din apelul lansat ca parte a PNRR – investiţia 4.3.

În plus, trebuie să reducem dependenţa de importurile de panouri fotovoltaice din ţările din afara UE, de aceea sprijinim cu bani nerambursabili investiţiile româneşti în producţia celulelor şi panourilor fotovoltaice. Am semnat tot astăzi primul contract, care va sprijini construcţia unei fabrici de panouri fotovoltaice, de la zero, la Sfântu Gheorghe”, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.