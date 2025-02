Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a subliniat că, deși există perioade în care este necesar să se apeleze la importuri, securitatea energetică nu este în pericol.

România produce zilnic aproximativ 25 de milioane de metri cubi de gaz, la care se adaugă extracțiile din depozite, ce variază între 19 și 20 de milioane de metri cubi. În contextul temperaturilor scăzute din această iarnă, depozitele s-au golit mai rapid, ceea ce a redus capacitatea de extracție. Acest fenomen, specific lunii februarie în iernile geroase, poate duce temporar la creșterea importurilor.

„Ne-am propus să trecem iarna cu gazul din producția proprie care înseamnă cam 25 de milioane de metri cubi zilnic, plus ceea ce extragem din depozite – 19, 20, 20 și ceva de milioane de metri cubi. În fiecare an, în februarie, mai ales în iernile geroase, se întâmplă acest fenomen: depozitele se golesc mai rapid, capacitatea de extracție din depozite scade și sunt perioade în care se poate apela mai mult la importuri. E o situație, dacă vreți, conjuncturală. Vreau să subliniez că niciun român nu are vreun risc să rămână fără gaz. Deci, securitatea energetică a țării nu este sub nicio formă pusă în pericol.

Am trimis Corpul de control la Depogaz să verificăm exact programul de extracție, dacă a fost respectat, în ce măsură s-a urmat ceea ce noi am stabilit la începutul sezonului rece. Dacă s-a greșit undeva voi lua cele mai dure măsuri și veți vedea lucrul acesta, pentru că raportul va fi public. Am remarcat că s-au extras ceva mai multe cantități în noiembrie față de alți ani. E adevărat, a fost cel mai friguros noiembrie din ultimul deceniu, asta pe datele oficiale. Urmează să stabilim exact dacă s-a încălcat vreun principiu sau vreo regulă și vom lua măsuri în consecință. Românii trebuie să stea liniștiți. Nu rămâne nimeni fără gaz și sunt protejați prin schema de compensare-plafonare”, a spus Burduja.