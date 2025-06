Controverse și proteste după tăierea burselor de merit. Președintele Nicușor Dan susține necesitatea reformei și acuză lipsa de obiectivitate a criteriilor actuale.

Decizia Guvernului de a reduce fondurile alocate burselor pentru elevi și studenți provoacă un val de nemulțumiri și proteste în întreaga țară. În timp ce elevii acuză autoritățile că „sacrifică viitorul României”, iar studenții ies în stradă cu pancarte precum „Tăiați din corupție, nu din educație”, președintele Nicușor Dan aduce argumente în favoarea reformei sistemului.

La Summitul NATO, întrebat despre decizia guvernamentală, președintele a susținut că sistemul actual de burse „nu există nicăieri în Europa” și este profund inechitabil:

„Fără să fiu specialist în domeniul ăsta, ni s-a spus că sistemul de burse preuniversitare, așa cum funcționează acum, nu există nicăieri în Europa. E anormal să numești ‘de merit’ o bursă acordată la 30% dintre elevii din sistem. Criteriul de evaluare este neuniform, depinde de profesorii din școală și e profund subiectiv. Astea sunt datele pe care eu le am; decizia aparține ministerului și Guvernului.”

Argumentele președintelui au o notă personală: Nicușor Dan a fost bursier al statului francez, beneficiind de sprijin financiar la prestigioasa École Normale Supérieure din Paris. Într-un articol publicat în Dilema în 2002, actualul președinte relata:

„Nu am venit cu bani de acasă. Am avut bursă. Acolo am înțeles cât de important e ca statul să susțină educația nu doar declarativ, ci concret.”, spunea Nicușor Dan.