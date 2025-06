Ministrul Educaţiei, Daniel David, şi-a prezentat marţi seara priorităţile şi angajamentele politice şi morale la începutul celui de-al doilea mandat. Într-un discurs marcat de gravitatea contextului economic şi de nevoia unei reforme asumate şi raţionale, David a afirmat că este „pregătit să fie acum un ministru de sacrificiu, dispus să ducă şi criticile ticăloase şi pe cele justificate (politic şi uman), de dragul binelui nostru comun pe termen mediu-lung”.

Ministrul a rememorat parcursul primului mandat şi a explicat că entuziasmul iniţial „s-a transformat acum într-un realism îngrijorat” după ce „a văzut deciziile economico-financiare asupra educaţiei-cercetării”.

Referindu-se la primul mandat (decembrie 2024 – iunie 2025), Daniel David a amintit că şi-a asumat „trei angajamente”:

David şi-a rezumat viziunea şi angajamentele pentru acest mandat sub deviza „Per Aspera Ad Astra” şi „Sapere Aude” şi s-a declarat decis „să credem raţional şi moral că, prin asperităţile crizei de acum, vom ajunge la binele pe care ni-l dorim”.

Printre obiectivele asumate:

Ministrul a punctat şi angajamentele privind componenta economică şi socială:

„Asigur că în acest demers mă voi ghida după raţionalitate şi decenţa moralei (cu accent pe morala bunului simţ)” – a precizat David, explicând că „aspectele impuse de criză” vor fi implementate după două principii:

„Creşterea spectaculoasă din ultimii ani nu poate să fie susţinută. Avem unul dintre cele mai generoase sisteme de burse din Europa, fără a fi una dintre forţele economice ale lumii şi fără un impact demonstrat pe tot sistemul de burse. Mai important, sincer şi direct spus, mai ales acum în criză, nu ne mai permitem financiar acest sistem” – a punctat ministrul.

Concret:

Premiile pentru olimpiade şi concursuri vor fi reevaluate şi crescute.

Se va putea creşte norma didactică „cu maximum 2 ore” după o metodologie adaptată contextului şi discutată cu partenerii sociali. Degrevările şi plăţile cu ora vor fi regândite şi adaptate „la realităţile şi nevoile şcolii”.

Se preconizează:

Se va analiza „mărirea numărului minim şi maxim de elevi” şi creşterea pragului de la care o şcoală devine entitate cu personalitate juridică, „pentru a stimula şi o reformă a învăţământului rural”.

„Dacă implementăm înţelept acest măsuri – să ne amintim că suntem în situaţie de criză, nu de normalitate socială -, fie şi temporar, practic întărim şi salvăm aspectele importante, eficientizăm ce nu merge bine şi astfel ne dezvoltăm. Între măsuri impuse din afara sistemului (ex. «normă mărită», «redimensionarea burselor» etc.) şi dorinţele noastre de a nu se schimba nimic din beneficiile actuale, am încercat să găsesc un demers raţional şi decent, care ne permite să păstrăm oameni şi salarii şi să creştem pe termen mediu-lung. Altfel, în situaţii de criză, inevitabil alţii ne vor dicta regulile şi modificările” – a concluzionat David.