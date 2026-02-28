Noul tarif ar urma să fie aplicat până la 17 iunie 2026, potrivit PPC Energie. În prezent, în comparatorul de prețuri al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), ofertele pentru populația din București variază între 0,304 și 0,41 lei/kWh, diferențele fiind determinate de tarifele de distribuție aprobate de ANRE pentru fiecare localitate.

Furnizorii sunt obligați, din 29 ianuarie 2026, să informeze clienții casnici și non-casnici că schema actuală de plafonare a prețurilor se încheie la 1 aprilie, iar prețurile contractuale vor fi aplicate în continuare.

„În măsura în care, în perioada următoare, vor fi aprobate noi reglementari privind prețul final facturat clienților finali casnici din piața de gaze naturale, furnizorul va aplica noile prevederi”, a transmis PPC Energie.

În cazul consumatorilor casnici, un proiect de ordonanță de urgență pregătit de Guvern introduce un nou sistem de reglementare, prin care aceștia ar urma să plătească prețuri mai mici decât plafonul actual de 0,31 lei/kWh sau decât prețurile contractuale existente, în funcție de valoarea mai mică.

„(…) ofertele publicate pe comparatorul ANRE de furnizorii de gaze naturale, cu livrare după data de 1 aprilie 2026, pentru consumatorii casnici, indică valori de preț mai mari și cu 20% față de plafonul de preț actual. Principalii furnizori, cei care au cotă de piață cumulată de peste 90% în sectorul casnic, prezintă oferte de preț mai mari cu cel puțin 8% față de plafonul actual. În aceste condiții, pentru a nu agrava nivelul de săracie energetică la nivel național și pentru a păstra competitivitatea economică a operatorilor economici, la nivelul Guvernului s-a luat decizia de eliminare treptată a aplicării măsurilor temporare de sprijin din domeniul gazelor naturale acordate în perioada noiembrie 2021- martie 2026, pentru consumatorii casnici, astfel încât tranziția către piața liberalizata de gaze naturale să se producă treptat, pentru a evita o destabilizare la nivelul participanților la piață, iar înainte de liberalizarea completă să se poată asigura pregătirea temeinică a măsurilor de sprijin care se vor acorda punctual consumatorilor afectați de sărăcia energetică”, se arată în nota de fundamentare.

Noua metodologie prevede un preț angro reglementat al gazelor achiziționate de furnizori de la producătorii interni de 110 lei/MWh, mai mic decât cel actual de 120 lei/MWh, menținerea componentei de furnizare la 15 lei/MWh și păstrarea limitei de includere a dezechilibrelor de maximum 10% în prețul final. Ofertele publicate pe comparatorul ANRE pentru livrări după 1 aprilie 2026 indică valori mai mari cu până la 20% față de plafonul actual, iar principalii furnizori, cu o cotă de peste 90% pe piața casnică, au oferte cu cel puțin 8% mai mari decât plafonul.

„Este o nouă ordonanță de urgență, care practic setează un nou cadru pentru consumatorii casnici și pentru producătorii de energie termică. Și atunci, clienții finali nu mai au nevoie să fie informați cu privire la terminarea schemei de plafonare-compensare. Așa că vom reveni și vom abroga ordinul”, a transmis șeful ANRE.

Guvernul a decis eliminarea treptată a măsurilor temporare de sprijin pentru consumatorii casnici, aplicate în perioada noiembrie 2021 – martie 2026, pentru a pregăti tranziția către piața liberalizată și a evita destabilizarea economică, urmând ca măsuri de sprijin punctuale să fie acordate consumatorilor afectați de sărăcia energetică.

„Notificările furnizorilor se fac în baza Ordinului ANRE nr. 2/2026, care este legal, dar profund neinspirat în contextul actual. Această acțiune, absolut inutilă, va scoate din buzunarele romănilor până la 6 milioane de euro, dar va genera și efecte economice și sociale. (…) aceste notificări oficiale ale furnizorilor creează incertitudine în rândul populației, presiune publică asupra furnizorilor, percepția unor creșteri de facturi”, a declarat președintele AEI, Dumitru Chisăliță.

În acest context, furnizorii sunt obligați să trimită gospodăriilor populației notificări privind terminarea schemei de plafonare până pe 2 martie, chiar dacă aceste informări ar putea fi inexacte, din cauza apariției proiectului de ordonanță care modifică cadrul de reglementare. Notificările presupun costuri operaționale, de tipărire și expediere estimate la circa 6 milioane de euro, care vor fi reflectate indirect în prețurile finale pentru consumatori.