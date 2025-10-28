Municipalitatea din Sibiu a anunțat lansarea procesului anual de actualizare a dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor prin programul ANL (Agenția Națională pentru Locuințe).

Conform reprezentanților administrației locale, cei care au depus anterior cereri, dar și persoanele care intenționează să aplice pentru prima dată, sunt invitate să își pregătească documentele necesare până la finalul anului viitor.

Lista de priorități se întocmește în fiecare an de către Primăria Sibiu și este ulterior supusă aprobării Consiliului Local. În această listă sunt incluși tinerii care îndeplinesc criteriile stabilite de legislația în vigoare și care pot închiria o locuință ANL în funcție de punctajul obținut. Procesul are rolul de a asigura o selecție transparentă și echitabilă a beneficiarilor.

Autoritățile locale subliniază că, pentru a rămâne în evidențele valabile, dosarele deja depuse trebuie reactualizate, astfel încât informațiile și documentele să reflecte situația actuală a fiecărui solicitant.

Potrivit anunțului transmis de Primăria Sibiu, actualizarea dosarelor se adresează celor care au depus documentele după data de 10 decembrie 2024. Aceștia vor putea face modificările necesare pe tot parcursul anului 2025.

„Actualizarea dosarelor trebuie efectuată de către cei care au depus documentele după data de 10 decembrie 2024, pe tot parcursul anului 2025. Prin această actualizare, actele deja existente la dosar trebuie să fie aduse la zi, astfel încât informațiile să fie valabile și corecte în prezent”, precizează Primăria Sibiu.

Procesul de actualizare presupune verificarea și reînnoirea tuturor actelor doveditoare depuse anterior. Scopul este acela de a evita situațiile în care dosarele devin neeligibile din cauza expirării unor documente sau a schimbărilor survenite în situația familială ori profesională a solicitantului.

Pe lângă actualizarea dosarelor existente, Primăria Sibiu primește și cereri noi din partea tinerilor care nu au mai aplicat până acum pentru o locuință ANL. Cei interesați trebuie să completeze formularul tip pus la dispoziție de municipalitate și să atașeze actele care dovedesc îndeplinirea criteriilor legale.

„Depunerea unei cereri noi. Pe lângă formularul tip pe care îl găsiți aici, tinerii trebuie să depună și actele doveditoare care atestă că îndeplinesc criteriile legale. Lista acestor documente poate fi consultată aici”, se arată în informarea oficială.

Reprezentanții comisiei care analizează dosarele atrag atenția că fiecare cerere trebuie completată în mod corect și integral, iar documentele anexate trebuie să fie valabile la momentul depunerii.

„Comisia care analizează aceste dosare atrage atenția asupra faptului că cererea trebuie să fie completată corect și complet, iar solicitantul are obligația de a anexa obligatoriu toate documentele solicitate, valabile la data depunerii cererii”, anunță Primăria Sibiu.

Astfel, tinerii care omit să includă un document necesar riscă respingerea cererii din motive administrative. Autoritățile recomandă verificarea atentă a listei de acte înainte de depunere, pentru a evita întârzieri sau neconcordanțe.

Depunerea dosarelor, atât pentru actualizare cât și pentru cereri noi, se face exclusiv la sediul Primăriei Sibiu, situat pe strada Samuel Brukenthal, numărul 2. Documentele se primesc la Centrul de Informații pentru Cetățeni, conform următorului program:

Luni și miercuri: 08:00 – 17:00

Marți și joi: 08:00 – 16:00

Vineri: 08:00 – 14:30

Pentru informații suplimentare, cei interesați pot apela numărul de telefon 0269/208.967. Reprezentanții Primăriei încurajează persoanele care doresc să depună cererea să solicite clarificări din timp, pentru a evita neînțelegeri sau lipsa unor documente obligatorii.