Germania ia în considerare să revină la serviciul militar obligatoriu, pe fondul războiului pornit de către Federația Rusă împotriva Ucrainei.

Ministrul german al Apărării spune că renunțarea la această practică a fost o greșeală. Pe fond, asociația rezerviștilor spune că Germania nu se va putea apăra dacă nu există recruți.

În același timp, comandatul militar al Armatei germane spune că nu este de acord cu acest aspect, subliniind că e dorește o armată de profesioniști bine pregătiți.

Liderul partidului liberal din Germania este de aceeași părerecu comandatul militar al Armatei din această țară.

Amintim că serviciul militar obligatoriu este, mai degrabă, o excepție în cadrul Uniunii Europene (UE) și a Alianței Atlanticului de Nord (NATO). Totuși, situația pornită de Rusia poate duce la anumite schimbări. Pe fond, Danemarca are de gând ca armata să devină obligatorie și pentru femei.

Cancelarul Germaniei a declarat că va stimula armata

La aproape un an după ce cancelarul german Olaf Scholz a anunțat o creștere de 100 de miliarde de dolari pentru armata germană, iată o privire asupra stării forțelor armate și a industriei care depinde de supraviețuirea lor.

La mijlocul lunii ianuarie, Guvernul de la Berlin a anunțat un nou ministru al Apărării, după ce Christine Lambrecht a demisionat din funcție. De la invazia Rusiei în Ucraina în februarie anul trecut, aparatul de securitate al Germaniei a fost supus unei examinări sporite.

Cu toate că Olaf Scholz a anunțat că va stimula armata, există germani care nu sunt de acord cu acest pas.

Asistenta socială Sabine Wuster a declarat pentru NPR că nu este de acord cu construirea unei armate.

”Sunt complet împotriva construirii armatei noastre. Cu cât avem mai multe arme, cu atât mai multe posibilități de război”, a spus aceasta.

Totuși, după ce i s-a adus aminte că este deja un război în Europa, ea a spus ”ei bine, da. Am citit ieri că Germania are muniție suficientă doar pentru o zi. Așa că asta mă face nervos. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să existe arme. Și dacă am înceta să le mai producem, războiul ar lua sfârșit. Dar îmi dau seama și că lumea nu funcționează așa”.

Analiștii militari germani au fost de acord că Bundeswehr a fost subfinanțată atât de mult timp încât acest nou impuls de finanțare ar putea reuși doar să o aducă la nivelul la care ar trebui să fie. De aici încolo, liderii germani vor trebui să promită mult mai multe fonduri dacă vor să se apuce serios de apărarea țării de potențiali adversari.