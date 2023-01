Germania vrea să profite de concedierile care au loc în SUA în domeniul tehnologic, văzând în persoanele care au rămas fără loc de muncă o oportunitate.

Rainer Zugehoer, directorul de personal la Cariad, subsidiara de software a gigantului auto german Volkswagen, spune ”ei concediază, noi facem angajări. Avem mai multe sute de posturi disponibile în SUA, Europa şi China”.

Marile companii tehnologice din SUA sunt panicate de inflație și de perspectiva unei recesiuni. Germania este și ea în pragul unei recesiuni, însă țara are nevoie de un salt în ceea ce privește tehnologia. Organizația reprezentativă Bitkom spune că în industria IT din Germania are aproximativ 137.000 de locuri de muncă libere.

Pe fond, Guvernul de la Berlin a decis simplificare regulilor referitoare la imigrare, fiind vorba chiar și de perspectiva dobândirii rapide a cetăţeniei, pentru a atrage imigranţii cu competenţe în IT.

Judith Gerlach, ministru al Digitalizării din Bavaria, cea mai bogată regiune a Germaniei, a postat pe LinkedIn un mesaj adresat celor recent concediați în care îi îndemna să vină în Bavaria.

Salarii mult mai mici decât în California, dar mai multe beneficii în Europa

Puține companii europene plătesc salarii la fel de mari, în acest domeniu, precum cele din California, însă unele dintre ele sunt de părere că îngrijirile de sănătate mai ieftine și costurile mai mici comparativ cu cele din San Francisco pot fi un atuu.

„Apropo, v-am spus de Oktoberfest?” adaugă Judith Gerlach, făcând aluzie la celebrul festival al berii din München precum şi la legile stricte privind protejarea drepturilor lucrătorilor ca un alt argument pentru atragerea de noi talente.

Totuși, președintele Bitkom este puțin mai sceptic. Bernhard Rohleder subliniază că Germania nu concurează doar cu alte țări pentru cei mai talentați specialiști, dar și cu țările din care aceștia provin.

Birocrația germană, un adevărat impediment

Nu în ultimul rând, Diana Stoleru, vicepreședintele start-up-ului Lendis, din Berlin, spune că birocrația germană este un adevărat obstacol. Numeroase companii se plâng de întârzieri de mai multe luni în obţinerea permiselor de lucru pentru noii lor angajaţi.

„Birocraţia din Germania este paralizantă pentru majoritatea muncitorilor înalt calificaţi, în special dacă nu vorbesc limba germană”, spune Diana Stoleru, vicepreşedinte la start-upul berlinez Lendis, potrivit Reuters.