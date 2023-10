Costco, de exemplu, a prosperat, rămânând fidel modelului său bazat pe magazine fizice, făcând vânzări online destul de limitate. Marshalls, T.J. Maxx și HomeGoods nu fac vânzări online și rămân mărci dominante de retail, potrivit TheStreet.

„Pe o bază neajustată, în SUA, estimarea vânzărilor cu amănuntul în comerțul electronic, pentru al doilea trimestru al anului 2023, a totalizat 269,5 miliarde de dolari, o creștere de 6,6% față de primul trimestru al anului”, potrivit datelor furnizate de Departamentul de Comerț al SUA.

Estimările comerțului electronic pentru al doilea trimestru din 2023 a crescut cu 7,7% față de al doilea trimestru din 2022, în timp ce vânzările totale cu amănuntul au crescut cu 0,5% în aceeași perioadă. „Vânzările în comerțul electronic în al doilea trimestru al anului 2023 au reprezentat 14,7% din vânzările totale”, a raportat agenția guvernamentală.

CVS Health a anunțat planurile de a închide aproximativ 300 de magazine

Cel mai mare rival al Rite Aid, unul din cele mai mari lanțuri americane de farmacii cu sediul în Philadelphia, CVS Health (CVS), a anunțat planurile de a închide aproximativ 300 de magazine în 2024. Nu pentru că ar avea probleme, ci mai degrabă pentru a-și ajusta portofoliul în funcție de schimbările populației.

În multe privințe, CVS face ceea ce face Starbucks la fiecare câțiva ani, când închide magazine care nu mai prezintă nicio importanță pentru brand. În era post-covid, asta ar putea însemna că CVS are unele locații în apropierea clădirilor de birouri în care oamenii nu mai vin zilnic la muncă sau în cartiere în care o parte din populație s-a mutat.

Rite Aid a avut probleme și datorii de peste 3,3 miliarde de dolari

Cu toate acestea, Rite Aid a avut probleme și are datorii de peste 3,3 miliarde de dolari. În prezent, se analizează o aplicare pentru capitolul 11 ​​și a negociat cu creditorii. Compania ar putea închide până la 500 de magazine în 17 state, ca parte a planului său de reorganizare, potrivit Wall Street Journal.

Conform Capitolului 11 al Curţii Federale a SUA, procesul de restructurare a unei companii este complet diferit de procedura de faliment sau de reorganizare, aşa cum se întâmplă în alte părți ale lumii. Procesul oferă companiei timp și flexibilitate pentru a-și reorganiza structura capitalului, a reduce costurile și a finaliza o restructurare financiară.

Rite-Aid are în prezent lichidități de aproximativ 1,15 miliarde de dolari. Conform RapidRatings, compania are un risc major de a nu-și plăti mare parte din datorii.

Și Gigantul Amazon continuă să închidă din magazinele Amazon Go, la cinci ani de la lansarea tehnologiei Just Walk Out, pe care acum retailerul intenționează să o vândă către terțe părți.

Amazon a lansat conceptul Go în urmă cu cinci ani, fiind primul retailer care a introdus plata fără casieri, cumpărăturile fiind înregistrate de senzori și camere inteligente, în timp ce plata era procesată când cumpărătorii ieșeau din magazin.