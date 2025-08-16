Retailul din SUA a înregistrat o creștere de 0,5% în luna iulie, impulsionat de cererea robustă pentru autoturisme și de campaniile promoționale intense desfășurate de giganții Amazon și Walmart, conform datelor publicate de Departamentul Comerțului și preluate de Reuters.

Această evoluție pozitivă vine după ce cifrele din luna iunie au fost revizuite în sus, indicând un avans de 0,9% al vânzărilor, fapt care a contribuit la disiparea temerilor legate de o posibilă încetinire economică severă. Cel mai important contribuitor a fost sectorul auto, unde livrările au urcat cu 1,6%, susținute inclusiv de achizițiile de mașini electrice, realizate înainte de expirarea stimulentelor fiscale programate pentru 30 septembrie.

Vânzările realizate online au crescut cu 0,8%, în timp ce articolele de îmbrăcăminte au înregistrat un plus de 0,7%. Mobilierul și echipamentele sportive au avut, de asemenea, evoluții notabile, cu majorări de peste 1%. În contrast, cheltuielile consumatorilor în restaurante și baruri au scăzut cu 0,4%, sugerând o presiune tot mai mare asupra bugetelor gospodăriilor.

După ajustarea cu rata inflației, comerțul cu amănuntul de bază a crescut cu 0,3%, indicând un început solid al celui de-al treilea trimestru. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că scăderea dinamicii pieței muncii și creșterea costurilor de trai ar putea afecta negativ cheltuielile populației.

Un sondaj realizat de Universitatea din Michigan arată o deteriorare a încrederii consumatorilor în luna august, iar estimările privind inflația pe termen de un an s-au majorat la 4,9%, comparativ cu 4,5% în luna precedentă.

Deși se discută despre o posibilă reducere a dobânzii de politică monetară de către Rezerva Federală, analiștii susțin că datele economice curente nu justifică un asemenea demers în luna septembrie. În plus, importurile au devenit mai costisitoare, cu o creștere de 0,4% în iulie, pe fondul unor tarife mai mari, ceea ce a contribuit la stagnarea producției industriale.

„Bazele economiei dau semne clare de slăbiciune, iar impactul tarifelor va limita și mai mult consumul intern în perioada următoare”, a declarat Lydia Boussour, economist-șef la EY-Parthenon.