Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis pe platforma X că România își reafirmă angajamentul de a fi „parte activă în efortul pentru pace și securitate” și a apreciat că reuniunea din Alaska a reprezentat „un prim pas spre deblocarea negocierilor”.

„Dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor şi salutăm invitația președintelui Trump pentru o întrevedere cu președintele Zelenski la Washington”, a subliniat aceasta.

Ea a adăugat că noile progrese în dialogul internațional privind soluționarea conflictului din Ucraina sunt încurajatoare, iar implicarea Statelor Unite, alături de poziția și contribuțiile europene, pot juca un rol decisiv în atingerea și menținerea păcii.

Potrivit șefei diplomației române, unitatea transatlantică și solidaritatea europeană sunt esențiale pentru construirea unui viitor durabil bazat pe pace și securitate.

„România este şi va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace și creștere economică, stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale”, a declarat ministrul.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, tot printr-o postare pe X, că sprijină ideea unei întâlniri trilaterale între Ucraina, SUA și Rusia. El a confirmat că va merge luni la Washington, la invitația lui Donald Trump, „pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului”. Această invitație a venit în urma unei convorbiri telefonice pe care cei doi lideri au avut-o după încheierea summitului de la Anchorage.

Donald Trump a comentat pe rețeaua Truth Social că întâlnirea din Alaska a fost un succes și că discuțiile avute cu Zelenski și liderii europeni au fost productive. Totodată, el a reiterat că singura soluție reală pentru oprirea conflictului este un acord de pace durabil, nu doar un armistițiu temporar.

„O zi minunată și foarte reușită în Alaska! Întâlnirea cu președintele Vladimir Putin al Rusiei a decurs foarte bine, la fel și convorbirea telefonică târzie cu președintele Zelenski al Ucrainei și cu diverși lideri europeni, inclusiv cu foarte respectatul secretar general al NATO. Toți au convenit că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului îngrozitor dintre Rusia și Ucraina este încheierea directă a unui acord de pace, care ar pune capăt războiului, și nu a unui simplu acord de încetare a focului, care de multe ori nu este respectat”, a declarat Trump.

El a mai anunțat că Zelenski este așteptat luni după-amiază la Washington, iar dacă discuțiile vor decurge bine, va fi organizată o întrevedere cu Vladimir Putin.

„Este posibil ca viețile a milioane de oameni să fie salvate. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a încheiat Trump.

În același context, premierul britanic Keir Starmer a purtat o nouă discuție telefonică cu președintele Ucrainei. Potrivit BBC, cei doi au participat la o conferință virtuală împreună cu lideri europeni și reprezentanți ai NATO. Acest grup este similar cu cel implicat într-o discuție anterioară cu Donald Trump, însă liderul american nu a participat la această a doua întâlnire.