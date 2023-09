Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat vineri, pe 22 septembrie, că în două săptămâni, va începe un dialog cu procesatorii şi retailerii privind limitarea adaosului comercial la alimentele de bază. În funcție de cum vor evolua discuțiile, Guvernul va veni cu o completare la aceste produse, a adăugat el.

„În două săptămâni, aşa cum am discutat cu domnul prim-ministru, aşa cum am procedat şi la aprobarea ordonanţei, am dorit să avem un dialog cu procesatorii şi cu retailerii. Acelaşi lucru se va întâmpla şi în perioada următoare. În funcţie de discuţiile pe care le vom avea, vom veni cu o completare la aceste produse sau sigur poate să fie inclusiv un acord pe care putem să îl încheiem şi cu retailerii.

Vreau să mulţumesc pe această cale atât procesatorilor, cât şi retailerilor că au respectat această ordonanţă şi din câte se vede şi, aşa cum a spus şi Consiliul Concurenţei, în medie, anumite alimente de bază au scăzut şi cu 49%”, a declarat acesta în cadrul unei conferințe de presă susținute la Buzău.