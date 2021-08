Ministrul Muncii, Raluca Turcan, atacă PSD pentru acuzațiile aduse în legătură cu legea consumatorului vulnerabil și nu uită nici războiul intern pentru șefia PNL.

Raluca Turcan, care-l susține pe premierul Florin Cîțu în cursa internă pentru șefia PNL, nu a pierdut prilejul să-l acuze pe Ludovic Orban de tergiversarea proiectului de lege, ca președinte al Camerei Deputaților.

„Ca instrument imediat de compensare a tuturor creșterii prețurilor, să știți că încă de la începutul mandatului, din decembrie am pus in transparență legea consumatorului vulnerabil. Menționez ca am mai avut putin si primeam această lege în cap pentru că puțină lume a crezut în ea. Intram pe o usă și intram pe alta.

Pentru că lumea zicea ca nu avem bani pentru asemenea lege și nu e inca oportună. Cum e posibil ca o lege pusa in transparenta in decembrie anul trecut, în dezbatere doua luni, adoptata in sedinta de guvern in martie sa nu fi suscitat interesul nimănui care astăzi tipă si se da de ceasul morții că guvernul nu sprijina oamenii aflati in dificultate?!”, a declarat joi Raluca Turcan, la sediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) .

Vicepreședintele liberal se referă la mesajul transmis de PSD miercuri în legătură cu legea consumatorului vulnerabil.

Raluca Turcan, atac la adresa lui Orban

Raluca Turcan a mai amintit joi că legea consumatorului vulnerabil este primul său proiect inițiat ca ministru al Muncii și îl atacă și pe șeful liberalilor, Ludovic Orban, președinte al Camerei Deputaților, pentru că acesta nu a fost votat nici până acum în Parlament.

„Acesta e primul proiect de lege initiat ca ministru al Muncii, un proiect in care puțină lume credea, pe care nimeni nu l-a creditat cu sanse de a fi intrat in vigoare. De aceea m-am adresat ieri presedintelui Camerei Deputaților, pentru că, deși a fost adoptat in martie, proiectul zace în Parlament , desi e in procedura de urgenta și nu a fost votat nici pana acum

Vine iarna si lumea incepe sa fie ingrijorata, pe buna dreptate, asa cum am fost noi încă de la finalul anului trecut, că oamenii au nevoie de un sprijin si avem nevoie si de creșterea numărului de beneficiari de sprijin din partea Guvernului pentru compensarea facturilor la energie, dar si de cresterea sumelor pe care ei le primesc”, a declarat Turcan.

Raluca Turcan susține că PSD manipulează opinia publică

Raluca Turcan reclamă în continuare o manipulare a opiniei publice în legătură cu această lege din partea celor de la PSD și a altor partide, pe care îi acuză că în aceste opt luni nu au vorbit deloc de problemele consumatorilor vulnerabili.

„Am vrut să dau o dovadă de manipulare in spatiul public cum această lege nu a generat interesul aproape al nimanui din spatiul public pentru a fi imbunatatita, pentru variante mai utile, poate, beneficiarilor. Sunt convinsa ca, in momentul în care va intra in Parlament, vor apărea multi specialisti cum că nu e suficient de buna.

Foarte bine! Dar de ce din decembrie anul trecut nimeni nu a spus nimic despre această lege? De ce nimeni nu a venit cu sugestii ca ea să fie făcută mai aproape de necesitatile celor care au nevoie si se afla in risc de saracie energetica. Această lege răspunde unei directive europene, ca cei vulnerabili să nu mai fie debranșați și să primească un sprijin din partea statului”, a mai declarat Raluca Turcan.

Cine va beneficia de sprijin la plata facturilor de energie?

De asemenea, Raluca Turcan, a declarat joi, că Guvernul urmăreşte modificarea actualului proiect al Legii consumatorilor vulnerabili astfel încât de sprijin la plata facturii să beneficieze mai mult de 427.000 de gospodării, cât era prevăzut până acum.

„Ţintim creşterea numărului de beneficiari pe care i-am definit. Conform actualului proiect, este vorba despre 427.000 de beneficiari, iar sprijinul acestora va avea un impact bugetar de 172 de milioane de lei. Vrem să fie mai mulţi beneficiari, dar rezultatul îl voi prezenta după discuţiile cu prim-ministrul”, a spus Turcan.

Ea a arătat că acest lucru se va face prin creşterea plafonului de venituri de la care vor fi acordate aceste ajutoare, prin amendamente care vor fi aduse actualului proiect de lege.

Sursa foto: INQUAM Photos, Adriana Neagoe