Ministrul Muncii a vorbit despre situația privind plata pensiilor majorate în această lună și dă asigurări că „situația este foarte bună”. Acesta a precizat că până la data de 15 ianuarie și-a propus să închidă „tot ce înseamnă plata pensiilor”.

Marius Budăi s-a asigurat că viramentele au fost făcute

„Luni am preferat să nu fiu în București, să fiu în țară. Am fost în sediul unei case teritoriale de pensii și am fost pe grupul director economici din toate Casele Teritoriale de Pensii și am rugat pe vechii și noii mei colegi să raporteze din 30 în 30 de minute câte Case Județene de Pensii mai fac viramente către Poșta Română.

Așteptam rând pe rând să văd că se pot realiza viramentele către Poșta Română teritorială din fiecare județ, astfel încât să punem sumele respective la dispoziția lucrătorilor poștal și astfel încât să se înceapă virarea pensiilor către seniorii acestei țări.

Până în data de 15 ianuarie așa cum am propus să închidem tot ce înseamnă plata pensiilor, acea parte a pensiilor care se eliberează de către lucrătorii poștal.

Le mulțumesc încă o dată lucrătorilor poștali pentru deschidere și pentru dorința de a rezolva această problemă și pentru faptul că au înțeles că până la urmă vorbim de părinții și bunicii noștri și trebuie să facem cu toții eforturi să ne încadrăm în termenul stabilit”, a spus Marius Budăi, ministrul Muncii, la Antena 3.

Ministrul Muncii, discuții cu directorul Poștei Române

Anterior, la sfârșitul lunii decembrie, ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale anunţa că a avut cu directorul general adjunct al Poştei Române o discuţie telefonică pentru a se depune toate eforturile, astfel încât pensiile pe luna viitoare să fie plătite până în data de 15 ianuarie.

„Am discutat telefonic, în această seară, cu directorul general adjunct al Poştei Române, Ovidiu Călin, astfel încât să fie depuse toate eforturile pentru ca pensiile pe luna ianuarie a anului 2022 să fie plătite până în data de 15. Posibila întârziere din ianuarie este anuală, fiindcă nu se pot vira banii în luna decembrie 2021 pentru ianuarie 2022, aşa cum se întâmplă în celelalte luni ale anului, deoarece vorbim de bugetul pe alt an. Vom depune toate eforturile pentru ca seniorii României să nu fie nevoiţi să îşi aştepte drepturile nici măcar o zi în plus”, a scris Marius Budăi pe pagina sa de Facebook.

Poșta Română anunțase că distribuirea va dura câteva zile

Amintim că, în ianuarie, Casa Naţională de Pensii Publice va vira în conturile Poştei Române contravaloarea drepturilor de protecţie socială cu o decalare de câteva zile, ca la orice început de an, notează Poşta Română. Transformarea drepturilor de protecţie socială în bani cash şi distribuirea în genţile fiecărui factor poştal durează aproximativ trei zile, se menţionează în comunicatul Poştei Române.

La rândul său, directorul general al Poştei Române, Valentin Ştefan, dădea asigurări că angajaţii instituţiei vor lucra la capacitate maximă pentru a distribui pensiile cât mai rapid în ianuarie.