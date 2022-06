Prețurile carburanților din România, indiferent că vorbim de benzină, motorină sau GPL, au ajuns la un adevărat record în ultimele zile, mai ales că prețurile cresc de la o zi la alta. Astfel, un litru de motorină a depășit 9,30 lei/l, iar unul de benzină 8,70/l la pompele din România. Cu toate acestea, peste 20 de state din Uniunea Europeană sunt în situații similare, însă guvernele acestor țări au luat măsuri în privința prețurilor mari de la pompă, pornind de la scăderea unor taxe impuse de stat, până la plafonarea prețurilor pentru cetățeni, cum este cazul Ungariei.

De exemplu, în Olanda, Irlanda sau Polonia s-a redus acciza, în Polonia s-a redus și TVA-ul la pompă, Austria a majorat cu 50% subvențiile pentru cei care fac naveta, iar Slovenia a fixat prețurile la 1,50 de euro litru de benzină și 1,54 de euro litrul de motorină. În România, măsuri s-au luat, deocamdată, doar pentru transportatori, care primesc o subvenție de 50 de bani pentru fiecare litru de combustibil.

Scumpirea zilnică a carburanților face ravagii în România

Cu toate că mai este loc de creșterea prețurilor la combustibil, noile prețuri ard deja românii la buzunare. Mai mult, Guvernul nu are nicio soluție, cu toate că în urmă cu 14 zile, prețul unui plin de benzină era 421 de lei, iar în prezent este de 438 de lei, iar diferența constă în aproape 8 pâini și jumătate, ținând cont că și panificația s-a scumpit în ultimele luni.

De asemenea, și un plin de motorină a ridicat prețul de la 445 de lei, în ultima perioadă, la 465 de lei, în prezent, diferența fiind de fix 10 pâini. Astfel, prețurile cresc necontrolat, iar cei mai mulți, inclusiv autoritățile, dau vina pe război.

Șoferii așteaptă un colac de salvare de la Guvern

Și totuși, încă nu este clar ce soluții rapide s-ar putea lua, mai ales că specialiștii spun că statul are de unde să taie, dar alege să nu facă acest lucru.

„Guvernul are câteva tipuri de venit. Unul este din TVA și atunci cu cât prețurile sunt mai mari, TVA-ul pe care statul îl colectează de la noi, toți cei care alimentăm, care cumpărăm, care consumăm, este mai mare, și o bună parte din prețul la combustibil, la benzină și la motorină, se duce pe accize către statul român”, a explicat Ilan Laufer, fost ministru, potrivit Antena 3.

O soluție trebuie totuși găsită, mai ales că prognozele pentru viitor nu sunt foarte optimiste.

„Nu mă aștept să avem niște reduceri semnificative de preț. Această structură de plăți din România va păstra prețul carburantului ridicat. Eu cred că la anul devreme n-o să avem prețuri la pompă sub 8 lei sub nicio formă. Deci, partea asta de de cost destul de ridicat o să țină cel puțin 6, 9 poate 12 luni de acum încolo”, a spus și analistul economic Bogdan Mugescu.