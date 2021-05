Schimbare uriaşă pentru România! Iohannis face anunţul momentului. Vor fi investiţii imense

În cadrul declarației de presă de vineri, președintele Klaus Iohannis a anunțat schimbări importante pentru România. Aceastea vor putea fi duse la bun sfârșit cu bani din PNRR.

”Suntem la mai bine de un an de la debutul pandemiei care a insemant o criza sanitara fare precedent. Am depasit o perioada dificila care ne-a aratat cat de profunde sunt hibele unui stat. Astazi ne aflam intr-un moment in care stim ca prin vaccinare putem stopa aceasta pandemie. Avem un obiectiv foarte precis – construirea Romania post pandemice. (…) Un progres semnificativ spre o nouă etapa. Se investeste masiv in infrastructura, se dezvolta reteaua de spitale (…) Romania post pandemica este tara cu scoli sigure si dotate modern. Vom investi in scoli verzi și in invatamantul dual.”, spune președintele Klaus Iohannis.

În cadrul declarației de presă, Iohannis a mai spus că se vor acorda bani din PNRR pentru reîmpădurirea României.

”O tara care protejaza mediul si care acorda bani pentru reimpadurire. Pentru a atinge toate aceste puncte avem nevoie de bani și un plan inteligent. Prin PNRR vom accesa banii necesari pentru proiectele vitale ale Romaniei.”, mai spune șeful statului.

Îmbunătățiri reale ale sistemului de trai

Președintele a subliniat că banii din PNRR sunt relevanți doar dacă aceștia sunt folosiți pentru nevoile României. El a spus că PNRR este un plan ambițios și că îl susține.

”29,2 miliarde de euro prin PNRR sunt disponibile pentru tara noastra. Vorbim de foarte multi bani aflati la dispozitia Romaniei. Sumele sunt relevante doar daca ele se materializeaza cu adevarat in proeicte de investii si reforme (…) Este o sansa uriasa pe care nu avem voie sa o irosim. PNRR este un plan ambitios pe care il sustin. Bucuria finalizarii lui este doar o bucurie de etapa. Adevarata provocare de acum incepe”, spune Iohannis.

Șeful statului a face un apel la toate instituțiile statului pentru a fi pregătite să vină cu proiectele necesare, în concordanță cu PNRR. Acesta mai spune că planul nu are nicio culoare politică și că toți trebuie să se implice activ pentru o Românie mai bună.

”Vreau sa fim foarte bine pregatiti pentru etapa cea mai importanta, punerea lui in aplicare. Impreuna, accesand aceste fonduri europene, putem construi proiectul unei generatii care sa insemne schimbarea profunda. Demersul nu are culoare politica, chiar daca a fost negociat intensiv de actuala colitie de guvernare. Acest plan apatine Romaniei iar implementarea sa se va intinde dincolo de mandatul actualului Guvern. Acum este momentul ca toate fortele politice responsabile sa iasa din logica ingusta de partid si sa sustina cu toate fortele acest efort national. Fac un apel la guvernanti sa continue demersurile, inclusiv cele de comunicare, pentru ca procedurile si termenele sa fie foarte clare. Fac, totodata un apel catre primari sa inceapa sa pregatesca si sa identifice proiectele care se incadreaza in cerintele cerut. Este nevoie de mobilizarea tuturor institutiilor statului.”, a fost mesajul președintelui.

Amintim că România va trimite luni, la Bruxelles, Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de 29,2 miliarde de euro. Banii din PNRR ar putea veni în luna octombrie a acestui an. Este important de reținut că România va primi 14,2 miliarde de euro sub formă de granturi și 15 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

Banii trebuie folosiți până cel târziu la 31 decembrie 2023, proiectele finanțate prin acest proiect trebuind să fie finalizate până la 31 decembrie 2026. Dacă proiectele nu sunt finalizate până la data stabilită, România trebuie să returneze sumele.