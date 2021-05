Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj important în cadrul Summitului virtual HeforShe. Liderul României a subliniat că egalitatea între femei şi bărbaţi reprezintă o premisă pentru o societate orientată spre viitor şi coeziune, iar țara noastră stă bine la acest capitol.

Președintele Klaus Iohannis spune că egalitatea dintre femei și bărbați este condiție pentru o societate unită și orientată spre viitor. România are o legislație și o societate civilă puternică ce promovează egalitatea de gen, a adăugat șeful statului într-un mesaj video cu prilejul summitului HeforShe.

„Egalitatea dintre femei și bărbați este o condiție pentru o societate unită și orientată spre viitor, un pas important în construirea unei lumi fără discriminare. Mai mult, participarea și leadershipul depline, egale și semnificative ale femeilor în toate domeniile stau la baza valorilor societăților democratice”, a transmis Klaus Iohannis.

„România contribuie la mișcarea HeForShe cu o viziune integrată de promovare a egalității de șanse și tratament egal între femei și bărbați. Experiența românească include deja o legislație bine structurată, mecanisme instituționale, o societate civilă puternică și energică și un important sector academic. Șansele egale sunt promovate prin legislația și politicile noastre publice”, a mai explicat președintele.

„Înființarea Expertului în Egalitatea de Gen, prin reforme legislative, a fost esențială pentru a sprijini implementarea strategiilor locale și naționale care vizează abordarea inegalităților de gen, precum și prevenirea și combaterea violenței domestice. Această nouă profesie creată a avut un impact pozitiv asupra societății românești”, a adăugat președintele.

Romania contributes to the @HeForShe movement with an integrated vision of promoting equal opportunities and treatment between women and men. We are fully committed to share the lessons learned & hope that HeForShe Proven Solutions will constitute an example for others to follow. https://t.co/cHX4SYDhD1

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 27, 2021