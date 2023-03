Sorin Grindeanu a propus eliminarea pensiilor speciale

Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a precizat că el a propus eliminarea totală a pensiilor speciale, însă face parte dintr-o coaliție în care au fost luate anumite decizii. Chestionat dacă nu ar fi venit CCR să declare neconstituțională eliminarea totală a pensiile speciale, Grindeanu a replicat: „Să vină Curtea Constituțională să ne spună apoi că din cauza Curții se pierd 3 miliarde de euro. Să vină CCR și să își asume acest lucru”.

„Eu aş vrea să discut, dincolo de pensia militară pe care nu o are doar Nicolae Ciucă. Nu doar el a fost în Armata Română, vorbim de mulţi oameni şi pe care eu consider că având în vedere condiţiile pe care le-au avut mai ales cei din teatrele de război o merită şi nu doar România are aşa ceva.

Ştim foarte bine că aceste lucruri există şi în altă parte. Însă eu aş privi lucrurile altfel – de fiecare dată când s-a încercat eliminarea pensiilor speciale, s-au trezit unii care au atacat şi CCR a venit şi a declarat, în diverse forme, neconstituţional un proiect sau altul de lege.

Abordarea pe care aş fi avut-o din acest punct de vedere ar fi fost una radicală, eu aşa am şi propus, dar s-a adoptat altceva până la urmă, şi anume eliminarea totală.

Eu asta aş fi propus. Păi da, dar să vină Curtea Constituţională să ne spună apoi că din cauza Curţii se pierd 3 miliarde de euro. Să vină CCR şi să îşi asume acest lucru”, a declarat Sorin Grindeanu, joi la Antena 3, întrebat despre subiect.

Prevederile PNRR trebuie avute în vedere

El a mai spus că trebuie avut în vedere PNRR, iar România nu îşi permite să piardă vreun ban din PNRR, însă opinia sa personală este că pensiile speciale trebuie eliminate total.

„Ceea ce trebuie să avem ca ţintă, şi este părerea mea ca vicepremier şi prim-vicepreşedinte al PSD, este ca în primul rând să nu pierdem acele sume prevăzute în PNRR pentru că vorbim despre foarte mulţi bani pe care România nu îşi permite să îi piardă.

În al doilea rând, eu cred că mai trebuie abordat ceva şi anume faptul că totuşi cine a făcut acest PNRR şi anume celebrul domn Ghinea parcă a avut pe anumite domenii, nu spun că pe acesta, dar pe anumite domenii cred că abordarea nu a fost una în interes naţional. Nu cred, sunt convins de acest lucru.

Sigur că noi am vrut o discuţie pe PNRR de foarte mult timp şi ştiţi că s-a ţinut la secret acest PNRR mult timp. Nici nu aş spune că PNRR a fost prezentat în totalitate Parlamentului”.

„Aceasta e părerea mea personală (că trebuie eliminate total pensiile speciale – n.r.). Am făcut propunerile respective. Sigur sunt într-o coaliţie în care s-au luat anumite decizii”, a mai spus social-democratul.

Senatul a adoptat ieri proiectul pensiilor speciale

Senatul a adoptat, miercuri, în calitate de prim for sesizat proiectul de lege iniţiat de Guvern pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Proiectul se află în Parlament în procedură de urgenţă şi urmează să fie votat de Camera Deputaţilor, for decizional.

Printre amendamentele propuse de senatori PNL şi PSD şi admise la comisiile parlamentare de specialitate se numără faptul că nicio pensie specială nu va fi mai mare decât veniturile din timpul activităţii, opţiunea pentru o singură pensie de serviciu, interzicerea cumulului pensiilor speciale, introducerea unui impozit de 15% pentru partea de necontributivitate a pensiilor de serviciu şi prevederea că pensiile speciale vor fi indexate cu rata inflaţiei. De asemenea, a fost eliminat textul prin care magistraţii din CSM beneficiau de pensie de serviciu după un singur mandat, fiind prevăzută şi eliminarea a cinci sporuri din pensiile de serviciu ale militarilor.