Ministerul Justiției ar fi trebuit să dea un punct de vedere

Sorin Grindeanu a precizat că Ministerul Justiţiei ar fi trebuit să ofere un punct de vedere înainte ca Senatul să voteze proiectul de lege care aduce modificări Codului penal şi instituie un prag valoric de 250.000 de lei pentru abuzul şi neglijenţa în serviciu.

„Nu pot să emit păreri în ceea ce priveşte această parte a Justiţiei şi nu am să o fac nici acum. Nu am participat duminică seara la coaliţie. Nu am avut niciun fel de discuţie pe această speţă, colegii mei ştiind că nu doresc să mă implic de niciun fel pe subiecte legate de justiţiei şi îmi păstrez această linie. Am văzut că Ministerul Justiţiei a dat un punct de vedere. Probabil că trebuia să îl dea mai dinainte, înainte de votul din Senat”, a afirmat prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, joi la Antena 3.

Ministrul Justiţiei Cătălin Predoiu explică votul din Senat prin care este instituit un prag valoric de 250.000 de lei pentru abuzul în serviciu şi precizează că nu putea fi evitată decizia CCR potrivit căreia, pentru a constitui infracţiune, această faptă trebuie raportată la un prag valoric sau la o vătămare de o anumită intensitate a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

De asemenea, ministrul argumentează că sub acest prag nu există un vid legislativ, ci dimpotrivă, „funcţionează o contravenţie foarte severă”.

Proiectul a fost comparat cu Ordonanța 13

Senatorii au votat, miercuri, în plen, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a altor acte normative, iniţiat de Guvern la sfârşitul anului 2022, care a introdus, printr-un amendament depus în comisia juridică, un prag valoric pentru abuzul în serviciu în cuantum de 250.000 de lei.

Proiectul a generat critici, fiind comparat cu Ordonanţa 13 din epoca Dragnea, care a provocat ample proteste.

Ulterior, Ministerul Justiţiei a precizat că „nu există nicio referinţă concretă” în deciziile Curţii Constituţionale a României sau în avizele Comisiei de la Veneţia cu privire la valoarea economică sau financiară a unui prag valoric pentru infracţiunea de abuz în serviciu şi a anunţat că va susţine adoptarea de către Camera Deputaţilor a unui prag de 9.000 de lei.

Miercuri seară, preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă a anunţat susţinerea liberalilor pentru pragul de 9.000 de lei la infracţiunea de abuz în serviciu propus de Ministerul Justiţiei, precizând că liderul deputaţilor PNL Gabriel Andronache a fost mandatat să susţină acest amendament la Cameră.