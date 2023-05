Cătălin Predoiu spune că nu ar trebui să existe un prag pentru abuzul în serviciu

Oficialul român a declara la Prima News că nu ar trebui implementat un prag pentru abuzul în serviciu.

Cătălin Predoiu este de părere că un astfel de prag ar da impresia că legalitatea ar putea fi înfrântă nesancționând.

”Vă dau cel mai puternic argument, din deciziile Curţii Constituţionale, s-a înfrânge însuşi principiul egalităţii. De ce? Curtea Constituţională într-o decizie a venit şi a spus în 2016 nu poate fi abuz în serviciu decât dacă se încalcă o lege printr-un act administrativ etc. Doar dacă se încalcă o lege.

Dacă venim acum şi spunem şi nu poate fi abuz în serviciu decât dacă avem un prag valoric al pagubei dacă tragem linie, scădem, adunăm, împărţim ce rezultă?

Rezultă în final că poţi să ai o acţiune a unui oficial prin care se încalcă o lege, prejudiciul este sub prag, dar el nu este sancţionat penal. Ajungi la concluzia că poţi să înfrângi legalitatea nesancţionând. Cred că e cel mai puternic argument”, a precizat ministrul Justiției, Cătălin Predoiu.

Nicio țară din Europa nu are un prag pentru abuzul în serviciu

Nu în ultimul rând, ministrul Justiției a mai precizat la TV că nicio țară din Europa nu are un prag pentru abuzul în serviciu. Așadar, dacă România ar implementa unul, ar deveni prima țară care face un astfel de pas.

”Nu e nicio ţară din Europa cu prag, dar ăsta este un argument de culoare. Am fi singura ţară cu prag, singura ţară în care am spune sub un prag se poate încălca legea. (…) Restrângerea acestor fapte a fost făcută atunci când Curtea Constituţională a spus doar prin încălcarea legii”, a continuat ministrul Justiției.

Comisia Europeană a publicat un pachet legislativ anticorupție

La începutul lunii mai, Comisia Europeană a publicat un pachet legislativ anticorupție care cuprinde mai multe norme de incriminare ale infracțiunilor de corupție și de armonizare a sancțiunilor la nivelul blocului comunitar.

Ministerul Justiției a anunțat că pachetul propus include un plan de introducere a unui regim de sancțiuni care vizează actele grave de corupție la nivel mondial. Potrivit unui comunicat de presă al ministerului, directiva vizează actualizarea cadrului legislativ existent al UE legat de incriminarea și pedepsirea corupției.

De asemenea, aceasta include măsuri de creare a unui cadru instituțional și de prevenire a corupției. Directiva propune reglementarea infracțiunii de abuz în serviciu fără un prag valoric ca o condiție prealabilă pentru angajarea răspunderii penale.