Camera Deputaților a respins miercuri moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Justiției, Cătălin Predoiu. Dezbaterea inițiată de 56 de deputați aparținând AUR și POT nu a reușit să strângă suficiente voturi pentru a trece, fiind respinsă cu 161 de voturi împotrivă și doar 138 în favoare.

În urma deliberărilor din plen, Grupul parlamentar S.O.S România a anunțat că a sprijinit inițiativa, susținând astfel demersul opoziției împotriva lui Predoiu. Cu toate acestea, majoritatea deputaților s-au poziționat împotriva moțiunii, menținând astfel stabilitatea în conducerea Ministerului Justiției.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a confruntat miercuri cu acuzaţii dure în cadrul unei moţiuni simple dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor. Criticii săi l-au acuzat de abuz de putere, susţinând că ar fi orchestrat dosare penale şi ar fi transformat Poliţia Română într-un instrument politic.

”Citind moţiunea dumneavoastră înşirată pe cele şase pagini, ea poate fi rezumată la două acuzaţii şi trei motivaţii. Cele două acuzaţii sunt, în esenţă, următoarele: Că am orchestrat dosare penale şi am transformat Poliţia Română în poliţie politică. Se scrie textual acest lucru. Voi ajunge imediat şi la motivaţiile pe care le invocaţi, care constau în trei declaraţii pe care le citaţi de denumiri şi probe. Dar să lămurim încă un aspect prealabil. Dacă aţi fi avut curiozitatea să citiţi cu atenţie Codul de procedură penală, legea privind organizarea poliţiei judiciare, ordonanţele de organizare a Ministerului Afacerilor Interne şi toate procedurile de lucru ale Poliţiei Române. Dacă aţi fi făcut acest efort de verificare, aţi fi constatat că nicăieri în Codul de procedură penală, în Legea de organizare a poliţiei judiciare, în ordonanţele de organizare a Ministerului Afacerilor Interne sau în procedurile de lucru ale Poliţiei Române, nu veţi găsi nicio atribuţie operativă a ministrului afacerilor interne”, a spus ministrul de Interne în plen.

Răspunsul lui Predoiu nu a întârziat să apară, acesta respingând ferm orice acuzaţie. El a calificat afirmaţiile aduse împotriva sa drept absurde şi nefondate din punct de vedere legal. Ministrul a explicat că legislaţia actuală nu conferă titularului portofoliului de Interne atribuţii operative care să permită astfel de ingerinţe în activitatea poliţiei sau a organelor judiciare.

”Sunt lucruri care nu au nicio legătură. Este foarte dificil să răspunzi unei absurdităţi. Am mai avut aici moţiuni, cu colegii de la USR, am stat o oră de vorbă, am avut ce discuta. Dar e foarte greu să răspunzi unui lucru absurd, aşa cum este greu să răspunzi dacă eşti un om care are anumite repere, unor strigăte din bancă, pentru că nu poţi să faci la fel la rândul tău”, a subliniat Predoiu.

Pe parcursul discursului său, Predoiu a ironizat poziţia liderei POT, Anamaria Gavrilă, sugerându-i să aprofundeze textele legislative şi să consulte Dicţionarul explicativ al limbii române înainte de a lansa acuzaţii. El a contestat modul în care declaraţiile sale anterioare au fost interpretate, susţinând că opoziţia i-a distorsionat afirmaţiile pentru a le folosi împotriva sa.

”Aţi mai invocat încă o declaraţie pe care am făcut-o, şi aţi spus tot în legătură cu caracterul de poliţie politică, în care am spus că noi încă tratăm democratic adversarii noştri politici. Şi aţi tras concluzia, evident greşită, că este o ameninţare. N-aţi citit Dicţionarul explicativ al limbii române. Încă, înseamnă în continuare, vă rog să-l consultaţi. Deci, încă o dată, dacă veţi face un efort, nu e totuşi foarte greu să citiţi înainte să strigaţi. Citiţi, informaţi-vă! Citiţi Dicţionarul explicativ al limbii române, citiţi codurile de procedură penală şi Codul penal, citiţi legi, faceţi un efort, munciţi puţin, extindeţi-vă puţin domeniul de cunoaştere şi după aceea puteţi să ţipaţi”, i-a mai spus Predoiu preşedintei POT.

Ministrul a reiterat priorităţile mandatului său, printre care combaterea traficului de droguri, migraţia ilegală şi consolidarea securităţii naţionale. El a evidenţiat progresele realizate, menţionând destructurarea a peste 300 de grupări de crimă organizată în ultimii doi ani şi suplimentarea efectivelor poliţieneşti implicate în lupta împotriva drogurilor.

”Încă din Parlament, de la audiere pentru funcţia de ministru, am spus textual şi vă rog să fiu verificat. Avem o problemă cu drogurile în România şi trebuie să relansăm acest efort, altfel vom pierde lupta. Dumneavoastră aţi mistificat tot ce am spus, transformând într-o declaraţie de abandon a acestei lupte. Mă întrebaţi ce am făcut? Uitaţi ce am făcut: am suplimentat cu sute de poziţii unităţile de poliţie care se ocupă de combaterea drogurilor şi a crimei organizate” a menţionat Predoiu.