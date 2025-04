Cătălin Predoiu a fost întrebat în Parlament dacă, în prezent, Poliția Română desfășoară anchete referitoare la atacuri hibride împotriva securității statului.

Cătălin Predoiu a afirmat că, în funcție de concluziile autorităților competente în domeniu, care includ ANCOM, AEP și CNA, se va evalua dacă va apărea din nou un fenomen de interferență în spațiile respective.

În altă ordine de idei, amintim că miercuri, Camera Deputaților a respins moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției, Cătălin Predoiu. Inițiată de 56 de deputați din cadrul AUR și POT, dezbaterea nu a reușit să obțină suficiente voturi, fiind respinsă cu 161 de voturi contra și 138 în favoare.

După deliberările din plen, Grupul parlamentar S.O.S. România a anunțat că a susținut inițiativa, alăturându-se opoziției împotriva lui Predoiu. Totuși, majoritatea deputaților au votat împotriva moțiunii, asigurând astfel stabilitatea în conducerea Ministerului Justiției.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a fost supus miercuri unor acuzații grave în cadrul unei moțiuni simple dezbătute în plenul Camerei Deputaților. Oponenții săi l-au acuzat de abuz de putere, afirmând că ar fi orchestrat dosare penale și că ar fi transformat Poliția Română într-un instrument politic.

”Citind moţiunea dumneavoastră înşirată pe cele şase pagini, ea poate fi rezumată la două acuzaţii şi trei motivaţii. Cele două acuzaţii sunt, în esenţă, următoarele: Că am orchestrat dosare penale şi am transformat Poliţia Română în poliţie politică. Se scrie textual acest lucru. Voi ajunge imediat şi la motivaţiile pe care le invocaţi, care constau în trei declaraţii pe care le citaţi de denumiri şi probe. Dar să lămurim încă un aspect prealabil.

Răspunsul lui Predoiu a venit rapid, respingând categoric orice acuzație. El a calificat afirmațiile împotriva sa drept absurde și nefondate din punct de vedere legal. Ministrul a precizat că legislația în vigoare nu îi conferă atribuții operative care să-i permită astfel de intervenții în activitatea poliției sau a organelor judiciare.

”Susţinerea dvs, că ministrul Afacerilor Interne a orchestrat şi a dispus măsuri abuzive de percheziţie, de verificări de anchetă, de fabricarea de dosare penale este pe cât de stupidă, pe atât de absurdă. În orice caz, este nefundamentată din punct de vedere al prevederilor legale în vigoare şi nu este dovedită de nici un fapt sau act pe care subsemnatul să-l fi comis”, a precizat el.

”Sunt lucruri care nu au nicio legătură. Este foarte dificil să răspunzi unei absurdităţi. Am mai avut aici moţiuni, cu colegii de la USR, am stat o oră de vorbă, am avut ce discuta. Dar e foarte greu să răspunzi unui lucru absurd, aşa cum este greu să răspunzi dacă eşti un om care are anumite repere, unor strigăte din bancă, pentru că nu poţi să faci la fel la rândul tău”, a subliniat oficialul.