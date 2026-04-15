Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că schema de ajutor de stat e-Mobility va fi modificată pentru a include investițiile în producerea de energie din surse regenerabile și în sisteme de stocare, integrate direct cu stațiile de reîncărcare.

Ministrul a explicat că această schimbare vine în contextul în care rețelele de distribuție a energiei funcționează, în multe zone, la limita capacității. Din acest motiv, dezvoltarea stațiilor de încărcare de mare putere este îngreunată de lipsa posibilității de a obține suplimentări de capacitate.

„Pregătim o modificare esenţială a schemei de ajutor de stat e-Mobility, prin care vom introduce o nouă categorie de cheltuieli eligibile, investiţiile în producerea de energie din surse regenerabile şi în sisteme de stocare, direct integrate cu infrastructura de reîncărcare. Această iniţiativă porneşte de la o realitate pe care nu o mai putem ignora, şi anume că în numeroase zone, reţelele de distribuţie funcţionează la limita capacităţii şi nu permit acordarea în ritm susţinut a sporurilor de putere necesare dezvoltării staţiilor de reîncărcare de mare capacitate”, spune ministrul Ciprian Șerban pe Facebook.

În aceste condiții, a arătat că dezvoltarea exclusiv dependentă de rețea încetinește procesul de tranziție către mobilitatea electrică.

Ciprian Șerban a precizat că introducerea noilor categorii de investiții are rolul de a reduce presiunea asupra rețelei electrice și de a oferi mai multă flexibilitate beneficiarilor.

Potrivit acestuia, măsura ar permite dezvoltarea mai rapidă a infrastructurii de încărcare în zonele unde există în prezent blocaje tehnice. În același timp, integrarea producției de energie regenerabilă și a sistemelor de stocare ar contribui la stabilizarea costurilor și la creșterea rezilienței proiectelor.

Ministrul a arătat că această intervenție este legată și de contextul economic actual, marcat de volatilitatea prețurilor la energie și de evoluțiile geopolitice din regiune.

„Prin această modificare, reducem presiunea asupra reţelei, oferim flexibilitate beneficiarilor şi permitem dezvoltarea accelerată a capacităţilor de încărcare acolo unde, în prezent, există blocaje tehnice. În acelaşi timp, intervenţia răspunde direct contextului economic actual, marcat de volatilitatea preţurilor la energie, amplificată de evoluţiile geopolitice şi de tensiunile din Orientul Mijlociu. Integrarea producţiei de energie regenerabilă şi a stocării în proiectele de infrastructură de reîncărcare înseamnă costuri mai predictibile, rezilienţă operaţională şi protejarea investiţiilor pe termen lung”, explică ministrul Transporturilor.

Ministrul Transporturilor a subliniat că schimbarea nu reprezintă doar o ajustare tehnică, ci o decizie strategică pentru dezvoltarea sectorului. Acesta a explicat că măsura are ca scop eliminarea blocajelor existente, optimizarea utilizării resurselor și accelerarea procesului de decarbonizare a transporturilor.

Potrivit declarațiilor sale, modificarea urmărește să creeze condiții mai bune pentru implementarea proiectelor și pentru dezvoltarea infrastructurii necesare mobilității electrice.