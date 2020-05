După ce au fost concediaţi de la o firmă de confecții din comuna Mihai Eminescu din Botoșani, unul dintre lucrătorii srilankezi a făcut COVID-19 și au intrat toți în carantină instituționalizată timp de trei săptămâni, după care li s-a spus că se pot întoarce acasă. Aceştia au fost aduși cu două autocare de la Botoșani, un transport organizat, se pare, de Prefectura Botoșani. Însă niciun avion comercial nu zboară spre Sri Lanka, țară care are aeroporturile închise.

Blocaţi în România, ei au fost ameninţaţi că vor fi abandonaţi lângă pădure în Botoşani, dacă refuză să intre în autobuz pentru a fi duşi la aeroport. „Am reuşit să le trimitem mâncare, câte ceva din ce au cerut ei, dar au primit mâncare şi acolo. A început duminică, atunci când DSP le-a permis să plece. Au fost două autobuze trimise de companie sau nu ştim, încă, cine le-a trimis. Li s-a spus că ori se urcă în autobuz, ori vor fi abandonaţi lângă pădure, în Botoşani.

Mi-au spus că în jurul datei de 26 aprilie, un muncitor din fabrică a fost testat pozitiv cu coronavirus, iar ei au cerut conducerii să îi izoleze pentru 14 zile. Conducerea nu a acceptat și le-a spus că trebuie să lucreze în continuare. Ei au spus că s-au temut pentru viața lor și că vor intra singuri în carantină. Compania i-a amenințat, că dacă vor face asta, li se vor tăia 30 de dolari pe zi din salariu. Nu știu ce s-a întâmplat cu contractele lor. Au comunicat bine cu autoritățile statului român, au primit adeverințe, dar nu știu care este situația contractelor lor de muncă”, a spus Ruban Jayathas, reprezentant ONG, citat de Digi24.

„Scopul era să scape de ei, de acolo. Din păcate, oamenii se spală pe mâini în România, exact cum fac și cei din Vest și sunt văzuți oamenii cum sunt cetățenii aștia din Sri Lanka, care au plecat de-acasă nu de bine, au plecat pentru bani, cum pleacă și românii noștri. Şi au fost tratați ca oameni de mâna a doua”, a precizat Marian Rădună, de la ONG-ul Geeks for Democracy.

„Cât am stat în izolare la fabrică, am primit doar două mese pe zi, dar după ce am fost mutați în centrele de carantină ale statului, acolo unde ne-a dus poliția, am fost tratați cu demnitate”, spune unul dintre muncitorii din Sri Lanka.

Violeta Alexandru: Nu închid cazul până nu îşi găsesc locuri de muncă

Situaţia dramatică a muncitorilor din Sri Lanka umiliţi şi batjocoriţi de compania care îi angajase a intrat şi în atenţia ministrului Muncii. Violeta Alexandru a discutat cu muncitorii care i-au spus că nu doresc să se întoarcă la firma la care au lucrat, dar vor să rămână în România şi să lucreze în altă parte. Violeta Alexandru a precizat şi că se va implica pentru găsirea de locuri de muncă pentru cetăţenii sri lankezi.

„Niciunul dintre dânşii nu a vrut să se întoarcă în Sri Lanka, acasă, ci mi-au cerut insistent sprijin prin găsirea unei alte soluţii, adică unui alt angajator sau mai multor angajatori. Sunt dispuşi să se împartă, dacă nu voi găsi o soluţie care să îi relocheze pe toţi în acelaşi loc, sunt dispuşi să se împartă în grupe mai mici. Nu doresc să se întoarcă la firma la care au lucrat. Este dreptul dânşilor.

A fost făcută o primă verificare de unde rezultă nereguli evidente în privinţa modului în care au fost desfăcute contractele de muncă. Este adevărat, este pe fondul absenţei lor de la serviciu, o absenţă generată de panică în care au intrat la momentul în care unii dintre dânşi au fost infectaţi cu coronavirus. Din păcate, nu s-a discutat cu dânşii, DSP nu le-a explicat în ce condiţii pot fi carantinaţi, în ce condiţii se pot întoarce la muncă.

Nediscutându-se cu dânşii, nici supervizorul de origine sri lankeză pe care firma îl avea şi care ar fi avut datoria să le explice aceste lucruri nu a făcut-o. Ca atare, intrând în panică nu s-au mai prezentat la serviciu o zi-două-trei-patru-cinci, iar angajatorul a decis desfacerea contractului de muncă. Nu este o soluţie pe care eu să o susţin, rămâne să se face verificări în continuare.

Cert este că am vrut să ştiu şi dacă înainte de acest episod primeau salariile la timp, erau trataţi corespunzător. În cea mai mare parte, da, au existat şi comentarii legate de prelungirea programului de lucru, respectiv de îndeplinirea unor sarcini suplimentare, dar cea mai mare parte dintre cei cu care am discutat mi-au spus că, până la acest episod erau plătiţi corespunzător, erau plătiţi la timp, banii discutaţi, adică 550 de dolari, echivalentul a 550 de dolari, fără să li se reţină din această sumă banii de cazare şi masă, aşa cum m-am temut că s-ar fi putut întâmpla.

Eu vreau să îi asigur că nu închid acest caz până nu îşi găsesc un loc de muncă corespunzător şi până când nu luăm împreună o decizie. Nu voi lua o decizie fără să mă consult cu dânşii. Vor rămâne în acest spaţiu probabil până mâine. Intenţia mea e să mă implic foarte mult în această după amiază pentru identificarea ofertelor şi să vin la sfârşitul zilei să discut cu dânşii să îi las peste noapte să se gândească, să discute între dânşii şi mâine dimineaţă să îmi spună care dintre opţiunile pe care o să le prezint este cea pe care o preferă.

Repet, am închis discuţia legată de reîntoarcerea acasă, mi-au spus explicit că nu doresc şi că vor să continue să muncească şi am convenit că mă implic pentru găsirea unor opţiuni şi le discutăm împreună şi vor alege după cum apreciază că este mai bine pentru dânşii”, a spus Violeta Alexandru, potrivit sursei citate.