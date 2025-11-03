Actrița americană Diane Ladd, una dintre cele mai apreciate figuri ale cinematografiei clasice de la Hollywood, s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani, în reședința sa din Ojai, California. Vestea a fost confirmată de fiica sa, actrița Laura Dern, într-un mesaj plin de emoție publicat pe rețelele de socializare.

Diane Ladd a fost o prezență emblematică în lumea filmului, apreciată deopotrivă pentru intensitatea emoțională a interpretărilor sale și pentru rafinamentul cu care a construit personaje memorabile. Cariera sa, întinsă pe mai bine de șase decenii, a fost marcată de colaborări cu regizori de top și de numeroase roluri care au făcut istorie în cinematografia americană.

Actrița a fost nominalizată de trei ori la Premiile Oscar pentru prestațiile sale din Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974), Wild at Heart (1990) și Rambling Rose (1991). Pentru filmul Alice Doesn’t Live Here Anymore, regizat de Martin Scorsese, Ladd a primit și prestigiosul premiu BAFTA.

De-a lungul carierei, a obținut și patru nominalizări la Globurile de Aur, câștigând trofeul în 1981 pentru rolul din serialul Alice. A fost nominalizată de trei ori și la Premiile Primetime Emmy, confirmând astfel recunoașterea sa și în televiziune. Printre cele mai cunoscute producții în care a jucat se numără Chinatown (1974), National Lampoon’s Christmas Vacation (1989), Ghosts of Mississippi (1996), Primary Colors (1998), 28 Days (2000) și Joy (2015).

Pe lângă propriile realizări, Diane Ladd a fost mama actriței Laura Dern, laureată cu Oscar și cunoscută pentru roluri în filme precum Marriage Story, Jurassic Park sau Big Little Lies. Cele două au jucat împreună în mai multe producții, inclusiv în filmul Rambling Rose, unde ambele au fost nominalizate la Oscar — un moment istoric, fiind primul caz în care o mamă și o fiică au primit nominalizări în același an pentru același film.

Moartea lui Ladd survine la doar câteva luni după decesul soțului ei, ceea ce face pierderea cu atât mai grea pentru familia sa.

Omagiul emoționant al Laurei Dern

Într-un mesaj încărcat de durere, Laura Dern a descris-o pe mama sa drept „eroina mea extraordinară”, subliniind legătura profundă dintre ele:

„Eroina mea extraordinară și mama mea minunată, Diane Ladd, s-a stins din viață în această dimineață, în casa ei din Ojai, California, cu mine alături. A fost cea mai minunată fiică, mamă, bunică, actriță, artistă și spirit empatic pe care doar visele ar fi putut să-l creeze. Am fost binecuvântați să o avem. Acum zboară alături de îngerii ei.”