Manelele nu vor mai fi programate pe scena BT Arena, după ce administrația Sălii Polivalente din Cluj-Napoca a decis ca acest gen muzical să nu fie inclus în calendarul de evenimente începând cu anul 2026. Decizia a fost făcută public de conducerea arenei și se aplică tuturor concertelor care ar urma să fie organizate în acest spațiu.

Astfel, artiști cunoscuți din zona manelelor nu vor mai putea susține spectacole în Sala Polivalentă, chiar dacă unii dintre ei au mai cântat în Cluj-Napoca în alte locații. Printre aceștia se numără și Leo de la Roșiori, care a avut concerte în oraș în cursul anului trecut și care, conform informațiilor publicate de platforma Ticketle.ro, era anunțat pentru un concert în martie 2026 la BT Arena.

Programarea respectivă nu se va mai regăsi în agenda oficială a sălii, în contextul noii politici privind selecția evenimentelor artistice. Reprezentanții arenei precizează că această orientare nu este una recentă, ci reflectă direcția constantă urmată încă de la inaugurarea sălii.

Cluj-Napoca rămâne, în continuare, un oraș cu o ofertă variată de spectacole și evenimente muzicale, însă BT Arena își delimitează clar profilul în ceea ce privește genurile care pot fi asociate cu imaginea sa.

Poziția oficială a administrației BT Arena a fost exprimată public de directorul sălii, Ionuț Rusu, care a explicat în podcastul Horia Nasra Show motivele pentru care manelele nu sunt incluse în lista evenimentelor acceptate. Acesta a subliniat că politica arenei este orientată spre evenimente considerate reprezentative pentru oraș.

„Nu am avut concerte de manele și nici nu plănuim să avem”, a declarat directorul BT Arena, Ionuț Rusu, în podcastul Horia Nasra Show.

În contextul aceleiași intervenții, directorul a detaliat modul în care Sala Polivalentă este percepută ca instituție culturală și sportivă, atât la nivel local, cât și național, explicând rolul său în promovarea orașului.

„Din punctul meu de vedere, Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, care este capitala evenimentelor și a sporturilor din România, rămâne o instituție de cultură, atât sportivă cât și în ceea ce privește evenimentele artistice. Fiind un loc de referință pentru municipiul Cluj-Napoca, dorim să aducem evenimente de calitate care să aducă un plus imaginii orașului pe care îl reprezentăm cu mândrie”, a declarat recent directorul BT Arena, Ionuț Rusu.

Potrivit acestuia, selecția evenimentelor se face în funcție de impactul asupra imaginii orașului și de poziționarea sălii ca reper cultural și sportiv, fără a intra în detalii suplimentare legate de alte genuri muzicale.

De la deschiderea sa și până în prezent, BT Arena a găzduit peste 1.200 de evenimente, cu un public cumulat de peste 8 milioane de spectatori. În cei peste 11 ani de activitate, sala a devenit unul dintre cele mai importante centre pentru competiții sportive, concerte și evenimente de amploare din România.

În anul 2025, pentru al doilea an consecutiv, BT Arena a fost desemnată cea mai importantă sală din competiția EuroCup. Performanța este strâns legată de parcursul echipei de baschet U-BT Cluj-Napoca, care a atras cea mai mare medie de spectatori, depășind orașe precum Londra, Paris și Hamburg.

Pe agenda viitoarelor evenimente se află și meciul de retragere al jucătoarei de tenis Simona Halep, programat pentru vara anului 2026, în cadrul Sports Festival. Evenimentul este așteptat să aducă un număr semnificativ de spectatori și să confirme statutul arenei ca spațiu dedicat manifestărilor sportive majore.

În plan artistic, scena BT Arena a fost ocupată de-a lungul anilor de artiști internaționali precum Sting, Enrique Iglesias, Lenny Kravitz, Enzo Ramazzoti, Deep Purple și James Blunt. Un caz aparte îl reprezintă Andre Rieu, care a susținut, în 2023 și 2025, cinci concerte consecutive cu casa închisă.

Sala Polivalentă a fost utilizată și pentru evenimente din afara sferei muzicale și sportive, inclusiv congrese medicale, târguri din domeniul construcțiilor și al pieței muncii, examene de admitere pentru universități precum UMF și UTCN, dar și ceremonii de absolvire la care au participat mii de studenți, cadre didactice și membri ai familiilor acestora.